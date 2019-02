Possiamo prevenire il cancro mangiando meglio? Ecco i 10 comportamenti da adottare per

meteoweb.eu

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Lunedì 4 febbraio AIRC partecipa al World Cancer Day, Giornata Mondiale contro ilpromossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, lanciando anche in Italia ‘I Am and I Will’, campagna che invita tutti i cittadini a impegnarsi in prima persona nella battaglia contro ilL’emergenzaè una priorità a livello globale: solo nel nostro Paese nell’ultimo anno sono stati diagnosticati oltre 373.000 nuovi casi, più di 1000 al giorno. Le previsioni per il prossimo decennio indicano che nel 2030 ilsarà la principale causa di morte nel mondo con 21,6 milioni di nuovi casi all’anno (fonte: World Cancer Research Day).I ricercatori stanno lavorando senza sosta per incidere su questi numeri, attraverso lo sviluppo di diagnosi sempre più precoci e di trattamenti sempre più efficaci e personalizzati. L’Italia è un’eccellenza nell’ambito della ricerca oncologica anche ...