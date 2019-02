Oro | è il momento giusto per puntare sugli investimenti

Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni oggi - 29 gennaio : Bilancia momento particolare - gli altri segni? : Oroscopo Paolo Fox, Previsioni oggi, 29 gennaio 2019: delusioni per la Vergine, Scorpione molto agitato, tutti gli altri segni zodiacali?

Il video del singolo di Nada “È un momento difficile - tesOro” : Esce il video di "È un momento difficile, tesoro", secondo singolo estratto e title track del nuovo album di inediti di Nada uscito lo scorso 18 gennaio per Woodworm Label / distr. Artist First. Nel videoclip Nada è un'inserviente che si aggira facendo piccoli lavori in un circo in pausa. Non c'è nessuno oltre a lei e qualche animale anch'esso sospeso in un limbo psicotemporale. È l'occasione per un volo della mente, una riflessione onirica su ...

Oroscopo della settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio : buon momento per l'Ariete : Il mese di gennaio si conclude ed inizia quello di febbraio. Scopriamo quali sono le previsioni dei dodici segni zodiacali per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute nel periodo compreso tra lunedì 28 gennaio e domenica 3 febbraio. L'Oroscopo per tutti i segni Ariete: in campo sentimentale è un momento di forza per il segno. Giornate particolarmente interessanti saranno quelle di inizio settimana. Per quanto riguarda il quello ...

Oroscopo settimanale dal 28 gennaio al 3 febbraio : buon momento per TOro e Cancro : Una nuova settimana ha inizio con l' Oroscopo settimanale dal 28 gennaio al 3 febbraio in primo piano. Prepariamoci dunque a scoprire le previsioni astrali per i prossimi sette giorni in calendario, segno per segno. Protagonisti assoluti dei prossimi giorni a cavallo fra il mese di gennaio e quello di febbraio sono tutti e dodici i segni, con in particolare due simboli astrali favoriti, ovvero Toro e Cancro, ma andiamo ai dettagli. Astrologia e ...

OroSCOPO PAOLO FOX/ Previsioni - oggi 23 gennaio 2019 : momento complesso per l'Ariete - e gli altri segni? : OROSCOPO PAOLO Fox, oggi mercoledì 23 gennaio 2019: Capricorno due giorni in cui ci si deve fermare, Acquario pieno di energia, gli altri segni?

La filosofia di Oronzo Canà ci aiuta a capire il momento Abatantuono : «E ora? Lo chiamano per la Brexit?» : La scelta di Di Maio è comprensibile: il suo immaginario è fermo a quello degli anni 80. Un consiglio a Lino, il sorriso non basta

Oroscopo febbraio - previsioni Pesci : al momento siete interessati al lavOro : L'indecisione da parte di qualcuno a voi caro vi rende malinconici e pessimisti. Nel mese di febbraio, voi amici dei Pesci potreste essere in tal modo indotti a volare molto con la fantasia sul piano amoroso. Di contro, avrete una spiccata lucidità in ambito lavorativo. Perché è vero che siete dei sognatori, ma è anche vero che sapete distinguere la realtà dalla finzione meglio di chiunque altro, sgarrate raramente su questo particolare. Amore e ...

OroSCOPO PAOLO FOX/ Previsioni - oggi 21 gennaio 2019 : Ariete grande momento - TOro Luna opposta : OROSCOPO PAOLO Fox, oggi 21 gennaio 2019: Acquario a un bivio, Sagittario cielo importante, Toro Luna opposta, tutti gli altri segni zodiacali?

Oroscopo gennaio - previsioni di fine mese : buon momento per Ariete e Leone : L'ultima settimana del mese di gennaio 2019 sta per cominciare. Quali sono le previsioni astrologiche per tutti i segni dello Zodiaco da lunedì 21 al concludersi del mese di gennaio 2019? Di seguito, ecco ciò che prevedono gli astri su lavoro, amore e salute dall'Ariete ai Pesci. Ariete: l'ultima settimana del mese di gennaio sarà favorevole per voi, con Venere nel segno vivrete dei bei momenti a livello emozionale. È possibile che ci sia ...

Biathlon - il momento delicato di DOrothea Wierer. Due tappe senza podi e avversarie sempre più vicine : Dorothea Wierer si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2019 di Biathlon anche al termine della tappa di Ruhpolding ma il vantaggio nei confronti delle avversarie si è assottigliato: 18 punti su Lisa Vittozzi, 39 lunghezze di margine sulla slovacca Paulina Fialkova, 84 sull’altra slovacca Anastasiya Kuzmina (senza tenere in considerazione gli scarti). La nostra portacolori sta difendendo il pettorale giallo ...

Oroscopo di febbraio per il TOro : è il momento di conoscere persone nuove : I nati sotto il segno del Toro hanno motivi per esultare: sono attesi da un 2019 che secondo l'Oroscopo sarà ampiamente positivo, ma cosa devono aspettarsi, nello specifico, dal periodo circoscritto nel mese di febbraio? Mercurio e Sole influenzeranno in modo benefico i nativi del Toro, dando loro ottimismo e rinnovata energia. Le condizioni astrali consigliano di prendere in considerazione la possibilità di pianificare qualche viaggio in ambito ...

L'Oroscopo del weekend 19 e 20 gennaio : buon momento per il TOro : Inizia un nuovo fine settimana. Ecco le stelle con amore, salute e lavoro per tutti i segni zodiacali per le giornate di sabato 19 e domenica 20 gennaio 2019. Ariete: in questo fine settimana andrete incontro ad una stabilità maggiore, puntate molto sulle vostre energie, anche se ci sono stati problemi ultimamente. Nel lavoro non mancheranno le occasioni, anche se qualcuno potrà andare contro di voi. Fisico in recupero....Continua a leggere

Gli anelli di Saturno sono "giovanissimi" - studio italiano risale al momento della lOro comparsa : sono ancora molti i misteri che avvolgono Saturno, il sesto pianeta del Sistema solare, il secondo per grandezza dopo Giove. Uno di questi, relativo ai caratteristici anelli che abbelliscono il ...

Nada - esce il 18 gennaio il suo nuovo album di inediti : È un momento difficile - tesOro : S'intitola 'E' un momento difficile, tesoro ', il nuovo disco di inediti di Nada, in uscita il 18 gennaio 2019 per Woodworm Label / distr. Artist First. Il nuovo lavoro discografico vede il ritorno ...