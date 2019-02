Juve | lista Champions | Cuadrado out | ci sono Spinazzola e Caceres

Champions League - la lista della Juventus : fuori Cuadrado - ci sono Caceres e Spinazzola : La Juventus ha comunicato l'elenco dei giocatori scelti per la fase a eliminazione diretta di Champions League. I bianconeri sfideranno l'Atletico Madrid negli ottavi di finale, con l'andata al Wanda ...

Marcelo e Isco sarebbero sulla lista dei partenti - Juve alla finestra (RUMORS) : Il Real Madrid, dopo l'addio di Zinedine Zidane, sta vivendo una stagione di transizione. Molti giocatori non si trovano più bene con il nuovo allenatore e in estate potrebbero cambiare aria. Tra i calciatori meno contenti ci sono molto probabilmente Marcelo e Isco. Il brasiliano, in ottimi rapporti d'amicizia con Cristiano Ronaldo, dopo dodici anni di militanza nelle fila del Real, nonostante ufficialmente affermi di voler continuare la sua ...

Il calciomercato oggi – La lista della spesa (segreta) della Juve : Il calciomercato oggi – Ultimi giorni caldissimi di calciomercato, si muovono le squadre con l’obiettivo di rinforzare le rose. Secondo ‘Il Tempo’ gaffe del dirigente della Juventus Paratici che avrebbe dimenticato sul tavolo un foglietto con i nomi degli obiettivi di mercato: Nicolò Zaniolo (valutato da Paratici 40 milioni), Savic e Federico Chiesa (50 milioni), il gioiellino del Brescia Tonali (20 milioni), il difensore del Genoa ...

Juventus - Ndombele è in cima alla lista di Paratici (RUMORS) : Uno dei punti di forza della Juventus è la programmazione. I dirigenti bianconeri sono sempre alla ricerca di giocatori per rinverdire la rosa, in modo da operare il fisiologico cambio generazionale senza contraccolpi sul campo. In quest'ottica, ultimamente è sulle tracce di Tanguy Ndombele il centrocampista, in forza al Lione, che si è messo in luce per le sue buone performance. Il nome del classe 1996 è in cima alla lista di Fabio Paratici, ...

Supercoppa - convocati Juventus : la lista di Allegri. Ecco gli assenti : Supercoppa convocati Juventus – Manca poco all’appuntamento tra Juventus e Milan, gara valida per la Supercoppa Italiana. La Juventus è partita per Gedda e Allegri ha comunicato la propria lista di convocati. Dopo aver ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia battendo il Bologna, i bianconeri vogliono ora alzare il primo trofeo di […] L'articolo Supercoppa, convocati Juventus: la lista di Allegri. Ecco gli ...

Juventus - azzurri indispensabili : Chiesa in cima alla lista : TORINO - Prima un calo, poi un crollo. Nella stagione del primo dei sette scudetti di fila vinti dalla Juventus, Antonio Conte impiegò 18 giocatori italiani sui 26 utilizzati, il 69 per cento. ...

Da Tonali a Mancini : ecco la lista Juve : TORINO - Il capofila della potenziale Juventus del futuro nella versione 'Italian style' è Federico Chiesa . Classe '97, faccia pulita e un futuro a tinte evidentemente differenti in prospettiva ...

Napoli - Fabian Ruiz realista : “proveremo a dare filo da torcere alla Juve - ma sappiamo che sarà dura” : Il centrocampista spagnolo ha parlato degli obiettivi del Napoli, sottolineando come gli azzurri proveranno fino alla fine a vincere lo Scudetto “E’ difficile, la Juve ha un grande potenziale ma ci proveremo, daremo tutto ma sappiamo che sarà dura“. Lo dice il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, in merito alle possibilità degli azzurri di vinceGiovane re lo scudetto, nel corso di un’intervista a ‘El Correo ...

Juventus - capolista nel 2018 anche a Piazza Affari : Sul podio alle sue spalle ci sono società di primo piano dell'economia italiana come Campari, +14,58%, e Poste italiane, +11,3%,. Come si spiega? In buona parte con l'effetto Cristiano Ronaldo. L'...

Juventus - Ozil sulla lista di Paratici : il tedesco vuole andare via da Londra : Juventus Ozil – Il nuovo obiettivo di mercato della Juventus si chiama Mezut Ozil. Il regalo di Paratici e Agnelli ad Allegri, il rinforzo per puntare a vincere tutto quello che c’è da vincere (Scudetto, Champions League e Coppa Italia) sembra essere proprio il giocatore tedesco. Paratici sta già lavorando alla trattativa, ma bisognerà competere […] L'articolo Juventus, Ozil sulla lista di Paratici: il tedesco vuole andare via ...