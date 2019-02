Inghilterra | mamma nega cibo al figlio di 2 mesi | il piccolo muore per denutrizione

Blastingnews

: @chilhavistorai3 Ma se la mamma vive in Inghilterra con 2 sorelle perché non va a cercarlo??? - Giacomo02978693 : @chilhavistorai3 Ma se la mamma vive in Inghilterra con 2 sorelle perché non va a cercarlo??? - nihilarduiest : la ragazza di mio fratello mi ha ripetuto la scenetta di un paio di mesi fa “dove vai in gita?” “a Londra o in In… - malikhugme : -al mio bisnonno che ha potuto vedere mia nonna per la prima volta quando lei aveva già 5 anni e a tutte le lettere… -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Non gli dava da mangiare, come normalmente una madre dovrebbe fare nei confronti del proprio bambino. E proprio per questo motivo, il suodi appena dueè deceduto per. Una giovane donna, Angel Poole, di venticinque anni ed originaria di Birmingham, è stata arrestata e condannata a dieci anni di reclusione dopo che l'esame autoptico effettuato sul cadavere della piccola creatura ha certificato il grave stato diin cui versava. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, infatti, ilpesava soltanto 2,5 chilogrammi ad appena duedalla nascita, addirittura meno di quanto pesasse nel momento in cui era venuto alla luce. Un bimbo di duedovrebbe pesare oltre 5 kg, ma a causa della mancanza diil suo stato di salute è peggiorato inesorabilmente fino a causarne il decesso.La madre aveva smesso di portare ildal ...