Giustizia per Marco Vannini | migliaia di firme E Ciontoli non sarà

'Giustizia per Marco Vannini' - oltre 160mila firme : Sono oltre 160mila le firme raccolte su Change.org per la petizione in cui si chiede che il caso di Marco Vannini venga riesaminato e ai colpevoli data la giusta punizione. Il web ha reagito subito ...

Concorsi pubblici 2019 : 3360 posti per il Ministero della Giustizia e bando Arpa - info e scadenze - : ... Ingegneria Energetica e Nucleare, Ingegneria dell'Automazione, Ingegneria Elettrica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Meccanica, Ingegneria Aerospaziale e Astronautica, Scienza e Ingegneria dei ...

Bari - dal tribunale inagibile alle udienze nella tendopoli fino ai viaggi in provincia per i processi : Giustizia resta provvisoria : Ci sono fascicoli abbandonati in un angolo sul pavimento al piano meno uno del tribunale civile di Bari. Chissà da quanto tempo. Al terzo piano qualche giorno fa si è tenuta l’inaugurazione dell’anno giudiziario. Un anno difficile per la giustizia barese, che è passata dallo sgombero del Palagiustizia di via Nazariantz, alle udienze in una tendopoli, fino ad arrivare all’ennesima soluzione provvisoria. Dodici mesi da incubo, come ha ...

Un percorso di Legalità e Giustizia : quartieri di Milano nuove trincee della legalità : ... allo spaccio della droga, alla micro e macro criminalità organizzata, alla difesa dei più deboli e a tutta l'attenzione per la sicurezza del territorio dove insieme al mondo dell'associazionismo ...

Remì - il meticcio Giustiziato dai balordi per strada. La padrona : aiutatemi a trovarli : Un storia che si fa fatica anche solo ad immaginare e che riporta all'attenzione della cronaca l'ennesimo episodio di crudeltà sugli animali. Stamattina la famiglia di Remì, meticcio di 9 anni, ha ...

Cristiano Ronaldo - il Ministero di Giustizia ci va giù pesante : altre conseguenze per CR7 dopo la frode fiscale : Secondo quanto riferiscono i media spagnoli, il portoghese sarebbe stato inserito dal Ministero di Giustizia iberico nel ‘Registro de Penados y Rebeldes’ Il Ministero di Giustizia spagnolo continua a tenere Cristiano Ronaldo nel mirino, il giocatore portoghese infatti è stato inserito all’interno del ‘Registro de Penados y Rebeldes‘. Si tratta di una lista che comprende tutti coloro che hanno avuto problemi ...

Anno giudiziario - a Reggio Calabria oltre al personale manca perfino il Palazzo di Giustizia : Non ci sono magistrati, mancano i cancellieri e pure il Palazzo di giustizia, i cui lavori sono iniziati più di 10 anni fa, ancora non è stato completato. Per la terza volta consecutiva, la cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario a Reggio Calabria si è tenuta non in Tribunale ma nei locali della Scuola allievi carabinieri. L’intervento del presidente della Corte d’Appello Luciano Gerardis parte proprio con la polemica sull’“anomalia ...

Per la Corte di Giustizia europea la Brexit è revocabile : (a cura di Gian Luigi Tosato per europea. Parlano i fatti)La Corte di Giustizia ha riconosciuto una terza opzione al Regno Unito oltre alle due espressamente contemplate dall'art.50 TUE: non solo uscita con accordo o uscita senza accordo (come previsto dal Trattato), ma anche revoca della notifica di recesso prima della scadenza dei due anni o della proroga pattuita con l'Unione.La dottrina era fortemente divisa sulla questione: per taluni la ...

La riforma della Giustizia tributaria : primo passo per un leale rapporto Stato-Cittadino : ... assolutamente competenti in materia, assunti tramite pubblico concorso e dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e non piu' dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto ...

Napoli - candele e striscioni in piazza per ricordare Giulio Regeni : 'Quando ci sarà Giustizia?' : Sono trascorsi tre anni dal sequestro finito poi in tragedia. Tre anni senza conoscere tutta la verità su come si svolsero i fatti che portarono alla morte di Giulio Regeni. Oggi in decine di piazze ...

Bonafede : anno giudiziario deve rappresentare svolta per Giustizia : Roma, 25 gen., askanews, - 'Dal mio punto di vista, oggi ci troviamo ad inaugurare un anno giudiziario che deve necessariamente e improrogabilmente rappresentare una svolta per la Giustizia italiana, ...

Tre anni senza Giulio Regeni : fiaccolate in tutta Italia per chiedere verità e Giustizia : Domani, venerdì 25 gennaio, in oltre cento piazze Italiane si accenderanno migliaia di candele in onore di Giulio Regeni. Era infatti il 25 gennaio del 2016, quando alle ore 19.41, il giovane giornalista inviò il suo ultimo sms prima di scomparire nel nulla, in Egitto, prima di essere brutalmente assassinato. Il 3 febbraio seguente venne poi ritrovato morto con addosso segni di tortura....Continua a leggere

Cattolici e luterani insieme a Monaco : "In un mondo ormai impazzito superiamo ogni inGiustizia" : 'In un mondo ormai impazzito e indifferente nei confronti della vita umana occorre cercare con tutte le proprie forze il modo per superare ogni ingiustizia e sfruttamento: un compito quotidiano, ...