Ossa trovate in Vaticano | ecco a chi appartengono | l' incredibile scoperta

Casale Monferrato : le Ossa ritrovate in riva al Po potrebbero essere di una donna : Un sacco nero contenente ossa umane giaceva sulle rive del fiume Po, su un isolotto tra Casale e Frassineto, in provincia di Alessandria, emerso probabilmente dal ritiro delle acque dovuto alle scarse piogge. A fare la terribile scoperta un giardiniere Casalese di 41 anni, mentre nella giornata di ieri portava a spasso il suo cane. L'uomo ha visto improvvisamente avvicinarsi l'animale con un osso in bocca, un osso troppo grande per appartenere ...

Emanuela Orlandi - le Ossa ritrovate nella Nunziatura Apostolica risalgono a un periodo tra il 90 e il 230 dopo Cristo : Fra il 90 e il 230 d.C. . Piena età imperiale, e comunque paleocristiana. Poco meno di 2.000 anni fa. A tale periodo risalgono le ossa ritrovate nella sede della Nunziatura Apostolica di Roma il 30 ottobre scorso e che inizialmente si ipotizzava potessero appartenere a Emanuela Orlandi o a Mirella Gregori, le due ragazzine scomparse nel 1983, uno dei grandi misteri irrisolti della storia italiana. Già il 22 novembre scorso, la Procura di Roma ...

Casale Monferrato - il giallo delle Ossa umane ritrovate in un sacco lungo la riva del Po : Si era inoltrato nella campagna dell’Alessandrino, lungo gli argini del Po, insieme al suo cane nel tardo pomeriggio di lunedì: arrivato su di un isolotto tra Casale Monferrato e Frassineto è successo qualcosa di strano. L’animale si è improvvisamente allontanato, inoltrandosi tra i cespugli. Il suo proprietario, un giardiniere Casalese di 41 anni, non poteva credere alla propria vista quando il cane ha fatto ritorno con il suo insolito bottino ...

Ossa umane ritrovate nel Nuorese : ANSA, - NUORO, 17 DIC - Alcune Ossa di uno scheletro umano, racchiuse dentro degli indumenti ormai logori per via delle intemperie, sono state ritrovate dai Carabinieri della Stazione di Orosei e ...

Roma - Ossa ritrovate : le spoglie non sono di una donna e risalgono a prima del 1964 : I primi risultati delle analisi effettuate dalla Polizia Scientifica escludono categoricamente che i resti scoperti sotto il pavimento di una dependance della Nunziatura Apostolica di Roma possano essere di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, le due minorenni scomparse nella Capitale nel 1983. Subito dopo il ritrovamento, reso noto lo scorso 30 ottobre, si era diffusa la convinzione che quelle spoglie, rinvenute durante i lavori di ...

Emanuela Orlandi - le Ossa ritrovate non sono le sue : «Resti di un uomo» : sono di un uomo le ossa rinvenute nella Nunziatura Apostolica di Roma lo scorso 30 ottobre. È quanto si apprende in Procura alla luce degli ultimi test compiuti dalla Polizia Scientifica...

Le Ossa ritrovate in Vaticano non sono della Orlandi : «Sono del ’64 - è un uomo» : L’inchiesta sui due scheletri ritrovati, per i pm «la datazione risale a prima del 1964». Gli esami della Scientifica confermano che non appartengono nè a Emanuela Orlandi nè a Mirella Gregori scomparse nel 1983 per la presenza del cromosoma Y

