Morto l' attore Dick Miller | il volto di Gremlins aveva 90 anni

Morto Dick Miller : l'attore di 'Gremlins' e 'Terminator' aveva 90 anni : Volto di decine di film, si ricordano tra le altre anche le apparizioni nella serie 'Saranno famosi' degli anni '80 e in 'Night of the Creeps'

Cicciolina sul suo profilo Facebook : “Sono molto triste per la tua morte amico Tomas Milian”. Solo che l’attore è Morto due anni fa : “Sono molto triste della notizia della tua morte carissimo amico Tomas Milian. Sei stato un grande e fantastico attore oltre che un uomo meraviglioso! In lutto tutta l’Italia tutto il mondo per la perdita di questa storica e meravigliosa persona, attore indimenticabile per sempre!! Riposa in pace”. Firmato, Staller Ilona. Data: 23 gennaio 2019. E posta un’Ansa decisamente vecchiotta, per chi la apre. E aggiunge un primo “R.I.P” e un ...

Trattore si ribalta nel Torinese : Morto l’uomo alla guida : Un uomo di 60 anni, Pietro Salvatore Nonnis, è morto oggi pomeriggio in Regione case Valtorta tra Rivara e Pratiglione. L’uomo era alla guida di un Trattore che in una zona boschiva, dopo alcune curve, si è ribaltato. L’uomo è stato schiacciato dal mezzo agricolo ed e’ morto sul colpo. Miracolosamente illeso un uomo che era con lui sullo stesso mezzo. La dinamica e’ al vaglio dei carabinieri di Cuorgné. L'articolo ...

È Morto l’attore William Sheppard - recitò in “Star Trek” : Addio a William Morgan Sheppard, attore britannico celebre per tante partecipazioni popolarissime serie tv spentosi a 86 anni. Nella sua carriera ha interpretato, tra gli altri, ben quattro personaggi diversi nella saga di "Star Trek": il comandante di Rura Penth in "Star Trek VI: The Undiscovered Country", lo scienziato Ira Graves in "Star Trek: The Next Generation", il pilota Qatai in "Star Trek: The Next Generation" e uno dei ministri di ...

Morto l'attore Robert Kerman - interpretò 'Cannibal Holocaust' : l'attore statunitense Robert Kerman, noto per aver interpretato i cannibal movie 'Cannibal Holocaust' e 'Cannibal Ferox', è Morto a New York all'età di 71 anni. L'annuncio della scomparsa è stato ...

Addio Frank Adonis - Morto l’attore di ‘Toro scatenato’ amato da Martin Scorsese : Si è spento l’attore statunitense Frank Adonis, interprete amato dal regista Martin Scorsese che lo ha diretto nei film di culto “Toro scatenato” (1980) e “Quei bravi ragazzi” (1990). L’uomo è morto nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 dicembre a Las Vegas all’età di 83 anni per complicazioni al fegato. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie Denise. Tutti i morti del ...

