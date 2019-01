La storia Il governo interessato all' Hyperloop da oltre 1200 km orari per andare oltre

La storia del Cara di Castelnuovo - il centro per migranti che il governo vuole chiudere : Il Cara di Castelnuovo di Porto. (foto: ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images) A Castelnuovo di Porto, 25 chilometri da Roma, il 22 gennaio sono stati trasferiti senza alcun preavviso 500 migranti degli 8600 ospiti del Cara – acronimo che sta per Centri di accoglienza per richiedenti asilo. Ai migranti non è stato comunicato il motivo del trasferimento né dove verranno portati: sono stati fatti salire sui pulmini bianchi che li aspettavano ...

Shutdown da record - è il più lungo della storia degli Stati Uniti. E i sindacati fanno causa al governo : Lo 'Shutdown' che paralizza parzialmente da tre settimane il governo federale degli Stati Uniti e' diventato il piu' lungo nella storia: il record e' stato battuto a mezzanotte di ieri (le 6 in Italia) superando i 21 giorni raggiunti nel 1995 sotto la presidenza di Bill Clinton (che non si metteva d'accordo con i Repubblicani, che per la prima volta da 40 anni avevano il controllo di entrambe le Camere, sulla legge di bilancio). E intanto non ...

Migranti - de Magistris : “Criminale comportamento di Salvini e governo. La storia li giudicherà e spero anche un tribunale” : “Sea Watch? In questa vicenda c’entrano Salvini e il governo. Lasciare delle persone e dei bambini in mezzo al mare col gelo e la tempesta è un crimine. Davvero è qualcosa di indegno, di criminale, di immorale, di indecente. Ci sarebbero tanti modi per apostrofare il comportamento dei governanti italiani”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Barba e capelli”, su Radio Crc, dal sindaco di Napoli, Luigi de ...

Breve storia dei dati sull'occupazione - e come - pur non essendo buoni - non c'entri nulla il governo : Per falo, dato che l'economia E' economizzazione degli sforzi, utilizzo una serie di tweet già preposti ad hoc da @francescoseghez che ha riordinato i dati ISTAT in modo ottimo. 1, A ottobre il ...