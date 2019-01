Inter | riapre San Siro | tornano i tifosi | ma non gli ultrà

Calciomercato Inter - si riapre la pista Candreva-West Ham : MILANO - Il West Ham , dopo l' Inter esse estivo, ripensa ad Antonio Candreva . Oltremanica, per l'esterno nerazzurro che in questa stagione viene utilizzato con il contagocce da Luciano Spalletti , se ...

Ciclismo su pista - il velodromo di Montichiari riapre a giugno! Decisivo l’Intervento del Coni : La luce in fondo al tunnel. Il velodromo di Montichiari, l’unico coperto in Italia, riapre a giugno. Nei mesi scorsi l’impianto era stato dichiarato chiuso a tempo indeterminato. La Procura di Brescia aveva disposto il sequestro a causa di una documentazione non a norma sulla prevenzione degli incendi. Di fatto, le Nazionali azzurre avevano dovuto fare i conti con la pioggia che, di tanto in tanto, faceva capolino con l’effetto ...