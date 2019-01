Rivoluzione Bancomat! si potrà usare per gli acquisti online

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Da questo mese si puòanche per lo shopping sul web e per i pagamenti istantanei tramite smartphone, grazie alla nuova app Bancomat Pay, in fase di rilascio. La novità riguarda le oltre 37 milioni di carte di debito già in circolazione e quelle appena emesse. Ma affinché le nuove modalità di pagamento virtuali vadano ‘a regime’ ci vorrà un po’ di tempo: non tutti gli istituti di credito e gli esercenti infatti sono già pronti a recepirle. Da gennaio 2019 dunque, tutti i titolari di carte PagoBancomat possono farecon la propria tessera sui portali di e-commerce che già accettano questo metodo di pagamento. Tra poche settimane siscaricare l’app dedicata Bancomat Pay, disponibile gratuitamente negli storeda inizio febbraio per tutti i dispositivi iOs e Android. Nel frattempo è possibile impiegare l’applicazione di home banking fornita dalla propria banca. La nuova app – spiega Bancomat - garantisce transazioni sicure grazie all’invio al dispositivo del pagante di una notifica push per ogni versamento in fase di autorizzazione.L’app Bancomat Pay consentirà di inviare e ricevere denaro dallo smartphone in una manciata di secondi solo inserendo il proprio numero di cellulare, senza necessità di avere sempre con sé la carta fisica o digitarne il relativo pin. Ciò permetterà ad esempio, con pochi clic di dividere il conto della cena con gli altri commensali o saldare in tempo reale il debito con un amico.A breve inoltre, Bancomat si propone di rendere più semplici anche i versamenti negli uffici pubblici. Siinfatti anche per pagamenti digitali a favore della Pubblica Amministrazione tramite la piattaforma PagoPA inserendo solo il codice fiscale.Per avvalersi delle nuove funzionalità del bancomat non sarà necessario farsi rilasciare una nuova tessera. I pagamenti digitali istantanei sono già attivi per i clienti delle banche che usavano il sistema Jiffy (circa cinque milioni di utenti) i quali possono fare spese in circa 2000 esercizi commerciali, soprattutto catene della grande distribuzione. Per tutti gli altri occorrerà aspettare l’adesione del proprio istituto al nuovo sistema Bancomat Pay.