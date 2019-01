Nba - Warriors show - affondati i Pacers : ANSA, - ROMA, 29 GEN - Solo 5 partite nel turno di questa notte in Nba, ma tante indicazioni sull'andamento del torneo. La prima è che i Warriors, peraltro campioni in carica, hanno definitivamente ...

Nba - Curry 38 - Warriors show. Westbrook lancia Okc : Ci pensa il solito Stephen Curry a prendere per mano i suoi Warriors e trascinarli, con 38 punti, in una vittoria più complicata del previsto sui parquet dei Wizards. Coach Kerr può sorridere per il ...

Ciclone Klay - Warriors show. Jokic salva Denver a Miami : Che show Klay Thompson: 43 punti con 7 triple per stendere i Knicks e permettere ai Warriors di riprendere a correre. Kawhi Leonard ci mette 31 punti nella vittoria dei Raptors su Atlanta, mentre ...

Risultati NBA – Harden show nella notte di Capodanno - Curry trascina i suoi Warriors alla vittoria : James Harden stratosferico nella notte di Capodanno: tutti i Risultati delle partite di NBA andate in scena nella notte italiana L’NBA non si ferma mai: i campioni della palla a spicchi americana hanno regalato spettacolo anche a Capodanno. Tante le sfide andate in scena nella notte di San Silvestro: sorridono i Charlotte Hornets, che hanno mandato al tappeto gli Orlando Magic per 125-100. Bene Walker e Monk, a reefrto rispettivmente ...

Basket - Nba : i Lakers travolgono i Warriors - ma LeBron esce per infortunio - Harden show : Nel Natale della Nba LeBron James riesce ad avere la meglio sui Warriors di Curry e Durant, ma abbandona il parquet per infortunio dopo 21': i Lakers vincono 127 -101. Houston invece supera l'ostacolo ...

Risultati NBA – Durant - Curry e Thompson non bastano agli Warriors - Rockets show nella notte italiana : Golden State ko, sorridono Houston Rockets e Toronto Raptors: i Risultati delle partite di NBA della notte Un sabato sera ricco di spettacolo sui parquet americani tra giocate da urlo e sorprese. Ad aprire le danze è stata la sfida tra Detroit Pistons e Golden State Warriors: i padroni di casa hanno mandato al tappeto i campioni in carica per 111-102. Il terzetto Durant, Curry e Thompson, andati a referto rispettivamente con 28, 27 e 21 ...

Basket - Nba show Durant - ma Warriors ko a Toronto. I Clippers non si fermano più : WASHINGTON - In Nba il vento sta cambiando. Solo tre le gare disputate nella notte italiana, ma sono tre partite ricche di significato. E' la notte orgogliosa di Toronto che dà l'ennesimo segnale di ...

Nba - Durant show : segna 51 punti ma Toronto batte i Warriors : 'Sta succedendo qualcosa di speciale a Toronto: potremmo anche rivederci alle Finals'. Klay Thompson era stato profetico prima della partita: i Raptors sono davvero speciali. La miglior squadra Nba di ...

NBA - Raptors-Warriors - che show! Toronto vince all'OT - non bastano i 51 di Kevin Durant : Toronto Raptors-Golden State Warriors 131-128 OT In molti si aspettavano una super partita, uno scontro tra titani, un assaggio di cosa potremo rivedere a giugno sul parquet alle Finals. Ecco, Raptors ...

Nba risultati : Durant 49 - Warriors show : Harden 54 - ma Rockets flop : Un fenomenale Kevin Durant da 49 punti e 9 assist sale in cattedra nel 2° tempo per togliere i suoi Warriors dai guai e guidarli al successo casalingo sui Magic. Il tutto in cooperazione con Klay ...