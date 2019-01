Usa | Stone si dichiara non colpevole

Russiagate - arrestato ex consigliere Trump. Vertici campagna elettorale del Presidente Usa chiesero a Stone mail Wikileaks : C'è un arresto eccellente nell'ambito della complessa inchiesta Russiagate. In manette è finito Roger Stone, ex consigliere del Presidente statunitense, Donald Trump, in merito alle indagini del procuratore speciale Robert Mueller sulle ingerenze russe nelle scorse elezioni presidenziali e sui possibili legami tra lo staff di Trump e il Cremlino. Le accuse contro di lui, si legge su Nbc News, sono di intralcio alla giustizia, falsa testimonianza ...

Il Trump bifronte : con la Turchia di Erdogan Usa il bastone e il "cuscinetto" : Il bastone e la carota. O meglio "il cuscinetto". La minaccia di una improbabile guerra economica e l'apertura alla richiesta che più interessa alla Turchia, la creazione di una "zona cuscinetto", sotto controllo indiretto di Ankara, che si estenda per 20 chilometri in territorio siriano. E' un Trump bifronte quello che oggi si dedica al complicato, per ragioni politiche prim'ancora che militari, ritiro dei soldati americani dalla Siria. ...

Orange is The New Black - Lorna Morello l’attrice Yael Stone accUsa Geoffrey Rush di molestie : Yael Stone, stella della serie di Netflix Orange Is The New Black, ha accusato in un’intervista alla tv nazionale australiana Abc l’attore premio Oscar Geoffrey Rush di comportamenti inappropriati e ripetuti durante la stagione teatrale 2010-11 di Diary of a Madman nel Belvoir Street Theatre di Sydney. Le molestie ricevute L’attrice austrialiana, che ora ha 33 anni e allora ne aveva 25, ha ripetuto le dichiarazioni già fatte al ...

Argentina - fu violentata con un bastone fino alla morte : assolti dal'accUsa di omicidio : Quella che si sta per raccontare è una vicenda inquietante che purtroppo si è verificata in Argentina e che, oggi, lo diventa ancor di più a causa della decisione dei giudici che sta suscitando una vera e propria rivolta nel paese sudamericano. La vicenda riguarda Lucia Perez, una ragazzina morta a sedici anni per mano di tre uomini che l'hanno prima drogata, poi stuprata e alla fine uccisa nell'ottobre del 2016. Quando tutti si attendevano una ...

Il fondo Blackstone ha fatto caUsa a Urbano Cairo per la sede del Corriere : È il fondo che comprò lo storico palazzo di via Solferino nel 2013: ora vogliono rivenderlo, ma Cairo dice che l'accordo di 5 anni fa non è valido

