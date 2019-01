Sgombero Casapound | Di Stefano detta le condizioni | «18 alloggi popolari in cambio dello

Sgombero Casapound a Roma - ok a mozione dal Campidoglio - Sky TG24 - : L'assemblea capitolina approva la proposta del Pd che impegna Raggi a predisporre lo Sgombero dell'edificio di via Napoleone. Anche il M5s vota a favore. Dem e 5s incalzano Salvini. Il vicepremier: "...

È stato chiesto lo Sgombero immediato dello stabile occupato da CasaPound a Roma : L'Assemblea Capitolina ha approvato una mozione, a prima firma del consigliere Pd Giovanni Zannola, che chiede lo sgombero dello stabile di via Napoleone III occupato dal CasaPound. Oltre ai Dem ha votato a favore anche il gruppo del M5s. Il documento chiede alla sindaca Virginia Raggi di intervenire presso il Ministero degli Interni e preso il Prefetto/Questore affinché, si legge nella mozione, sia predisposto "lo sgombero immediato ...

Roma - sì M5s al testo Pd : passa la mozione per lo Sgombero della sede di Casapound : L’assemblea capitolina ha approvato a maggioranza una mozione proposta dal Pd che impegna la sindaca Virginia Raggi “ad intervenire presso il Ministero degli Interni, il prefetto e il questore” affinché sia predisposto lo sgombero immediato dell’edificio di Via Napoleone illegalmente occupato dall’associazione Casapound Italia”. Oltre al Pd ha votato a favore il Movimento 5 Stelle. Voto contrario di 4 consiglieri di ...