Rischio terroristi a bordo della Diciotti

Il Viminale smonta le accuse : "Rischio terroristi sulla Diciotti" : Il caso della Diciotti continua ad agitare le acque nel rapporto tra governo e magistratura. Matteo Salvini oggi è stato molto chiaro: "Questo processo non va fatto e va negata l'autorizzazione a procedere". Ma nonostante la chiara indicazione da parte del ministro, il Viminale prepara la propria linea di difesa in caso di procedimento a carico del vicepremier.Secondo quanto trapela da fonti del Ministero, come riporta l'Adnkronos, le accuse a ...