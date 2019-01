Presto toccherà al Sony Xperia XZ4 | un device dalle mille risorse

optimaitalia

(Di martedì 29 gennaio 2019)Il momento attuale ci offre lo spunto per parlarvi delXZ4, il prossimo top di gamma del colosso giapponese, ormai prossimo alla presentazione, fissata per il MWC 2019 di Barcellona. L'ultimo documento trapelato a riguardo ci rivela buona parte delle specifiche tecniche del dispositivo, che ci è sembrato giusto condividere con noi (nonostante la popolarità del terminale non sia alta, ci sono ancora utenti che restano fedeli al marchio, e non è neanche difficile capirne il perché): processore Snapdragon 855, schermo da 6.5 pollici con risoluzione di 3360 x 1440 pixel (aspect-ratio di 21:9), 6GB di RAM, 128GB di memoria interna, batteria da 4400 mAh e certificazione IP68 per la resistenza ai liquidi. Ildovrebbe avere un peso di 193 gr., forse troppo per molti di voi.Stando a quanto si vociferava fino a poco tempo fa, ilXZ4 dovrebbe montare una tripla ...