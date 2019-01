"Scoperta Innovazione e Responsabilità". L'ITI Montani in Cina per rappresentare l'Italia Nel mondo : ...i produttori e i riutilizzatori degli scarti sono stati considerati emblema della capacità della scuola italiana di porsi al servizio della società fornendo idee e soluzioni in un'ottica di economia ...

Nel mondo c’è sempre meno “diversità cognitiva” : I diversi modi di pensare delle diverse popolazioni del mondo si assomigliano sempre di più, spiega un professore dell'università di Chicago: è un problema?

Toyota Corolla è la più venduta al mondo Nel 2018. Italiane fuori dalla top 100 – FOTO : Circa 95,6 milioni: secondo quanto emerge dai dati di Focus2Move, tante sono le nuove auto immatricolate nel mondo nel 2018, inclusi i pick-up leggeri. Già, ma quali sono i modelli di maggior successo? Sul gradino più alto del podio sale la Toyota Corolla, che già guidava la classifica nel 2017: rispetto allo scorso anno però, complice anche la vecchiaia della serie attuale, le vendite sono scese dell’1,7% a 1.181.445 unità. Piazza ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Schladming 2019 : confermata la lista degli otto azzurri. Giuliano Razzoli e compagni motivati Nella “Night Race” : Dopo l’emozionante weekend di Kitzbuhel, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019 volge il proprio sguardo verso un’altra grande Classica Monumento: lo slalom di Schladming, in Austria. Sulla celebre Planai, e sotto le luci dei riflettori, andrà in scena uno degli appuntamenti più sentiti, vibranti ed affascinanti di tutta la stagione. Su questo pendio, e tra due incredibili ali di folla, i protagonisti dei pali stretti ...

Orologio dell'apocalisse fermo Nel 2019. "Due minuti alla fine del mondo" : "Mancano due minuti alla fine del mondo ". E, nonostante le apparenze, poteva andare pure peggio. Come ogni anno, i membri del 'Bulletin of The Atomic Scientists' hanno annunciato l'ora scandita dal Doomsday Clock, l'Orologio dell'...

Ciclocross - Coppa del Mondo Hoogerheide 2019 : Jakob Dorigoni sfiora il podio - in ombra le azzurre Nell’ultima tappa della stagione : Con la tappa olandese di Hoogerheide si è conclusa la Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclocross. La formazione italiana si presentava all’appuntamento con diverse ambizioni di podio e con la volontà di testare la condizione in vista dei Campionati Mondiali in programma il 2 e il 3 febbraio a Bogense, in Danimarca. Gli azzurri, reduci da un ottimo fine settimana a Pont-Chateau, hanno fatto registrare un brutto passo indietro pagando ...

Martina porta a casa il bronzo Nella Coppa del mondo di sciabola a Salt Lake City : 'Questo risultato è una dimostrazione che siamo comunque una squadra di altissimo livello. Questo è solo l'inizio'. Così ha commentato la vittoria Martina Criscio, al termine della gara. Il prossimo ...

Scherma - Coppa del Mondo Salt Lake City 2019 : azzurre terze Nella gara a squadre - successo della Francia : Le sciabolatrici azzurre si confermano sul podio nella gara a squadre della Coppa del Mondo. L’Italia chiude al terzo posto a Salt Lake City, bissando così il risultato ottenuto nell’opening stagionale di Orléans. Sulle pedane statunitensi il quartetto formato da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Loreta Gulotta e Martina Criscio vince la finale 3°-4° posto contro la Cina con il punteggio di 45-40. In precedenza le nostre portacolori hanno ...

Sci alpinismo - Coppa del Mondo 2019 : Robert Antonioli e Alba De Silvestro vincono le individuali a Font Blanca - podi Nelle vertical : L’Italia brilla ancora nella Coppa del Mondo 2019 di sci alpinismo, a Font Blanca (Andorra) si sono disputate le gare individuali e quelle vertical. Nella giornata di sabato, Robert Antonioli e Alba De Silvestro hanno vinto le prove individuali: secondo successo consecutivo per l’azzurro che si è imposto in 1h23:20 battendo il connazionale Matteo Eydallin e il francese Xavier Gachet grazie a un allungo nella discesa del primo giro; ...

Speed skating - Coppa del Mondo juniores Helsinki 2019 : due podi per l’Italia con Linda Rossi e Jeffrey RosaNelli : Si è conclusa ad Helsinki, in Finlandia, la seconda ed ultima giornata di gare della Coppa del Mondo juniores di Speed skating: gli azzurrini conquistano due secondi posti, entrambi nella categoria neo-seniores. Piazza d’onore per Jeffrey Rosanelli sui 500 metri e per Linda Rossi nella mass start femminile Di seguito tutti i podi odierni e i piazzamenti degli azzurrini in gara: Risultati categoria juniores 500 metri ...

Snowboard - Coppa del Mondo Mosca 2019 : Ochner/March chiudono quarti Nel PSL a squadre : Non arriva il secondo podio in due uscite per quanto riguarda il Mixed Parallel Slalom Team in casa Italia: dopo aver centrato la seconda piazza in quel di Bad Gastein gli azzurri non si ripetono in quel di Mosca, nella Coppa del Mondo di Snowboard parallelo, e chiudono in quarta posizione. A trionfare in una spettacolare sfida di Big Final è l’Austria, che trova il bis dopo il trionfo casalingo di qualche settimane fa: Daniela Ulbing e ...

Biathlon - Coppa del Mondo Anterselva 2019 : Fillon Maillet batte Johannes Boe Nella Mass start - Windisch e Hofer pagano dazio al poligono : E’ il francese Quentin Fillon Maillet ad esultare nell’ultima gara della tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019 ad Anterselva. Sulle nevi italiane il francese è riuscito nell’impresa di interrompere il dominio del norvegese Johannes Boe, ottenendo la prima vittoria in Coppa del Mondo e sciorinando una prestazione al poligono semplicemente perfetta. Il transalpino, nella sfida diretta con lo scandinavo nelle due serie in ...

Scherma - Coppa del Mondo Saint Maur 2019 : Italia terza Nella gara a squadre - vince la Francia : L’Italia sale sul terzo gradino del podio nella gara a squadre di Saint Maur (Francia), dove si è conclusa la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di fioretto femminile. Il quartetto azzurro si conferma ancora in terza posizione dopo le prove di Algeri e Katowice, riuscendo a vincere la finale 3°-4° posto contro gli Stati Uniti con il punteggio di 45-37. In gara insieme ad Alice Volpi e Camilla Mancini, erano presenti Elisa Di Francisca ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ulricehamn 2019 : Nella staffetta maschile trionfo dei quartetti russi. Italia 12ma : Doppietta dei quartetti russi nella staffetta 4×7.5 km di sci di fondo disputata ad Ulricehamn, in Svezia, ma Russia II vince grazie al gran finale di Artem Maltsev, che chiude in 1:17’53″2 e stacca nel finale Sergey Ustiugov (Russia I), il quale paga al traguardo 20″8. Terza piazza per la Norvegia, che arriva a 35″8. L’Italia, al via con Giandomenico Salvadori e Stefano Gardener nelle frazioni in tecnica ...