Nave Diciotti | Viminale | a bordo sospetti terroristi

Diciotti - Conte : me ne assumo la responsabilità. Salvini : rischio terroristi sulla Nave : sulla vicenda Diciotti è stata seguita la linea politica del governo, quindi «mi assumo la piena responsabilità politica di quello che è stato fatto. Non sarò certo...

Diciotti - perché non torna la versione del Viminale sui terroristi a bordo della Nave : Pronta la difesa per il ministro Matteo Salvini: secondo il Viminale a bordo della nave Diciotti c'era la possibilità che ci fossero infiltrazioni terroristiche e/o criminali. Ma se è così perché il Tribunale dei ministri non ne ha tenuto conto? Quali informazioni aveva il ministero e perché se si trattava di pericolosi terroristi li ha spediti in un centro d'accoglienza vicino Roma, a Rocca di Papa?