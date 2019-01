Atalanta | Gasperini | ' Abbiamo fiducia La Juve è favorita | ma siamo in casa'

Atalanta - Gasperini : 'Juventus da record - ma ho fiducia' : ... 47 gol, 4 più dei bianconeri: 'Con Gomez dietro Ilicic e Zapata abbiamo alzato le nostre capacità offensive - sottolinea in esclusiva a Rai Sport il tecnico -. Prendiamo qualche gol in più, però tra ...

Atalanta-Roma - da 0-3 a 3-3 : clamorosa rimonta degli uomini di Gasperini|classifica : Sotto di tre gol nel primo tempo (doppietta di Dzeko e rete di El Shaarawy) i nerazzurri prima accorciano con Castagne e poi dilagano nella ripresa: reti di Toloi e Zapata che fallisce un rigore

Atalanta-Roma - le probabili formazioni : due dubbi per Di Francesco - formazione tipo per Gasperini : Profumo d'Europa allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, dove Atalanta e Roma si sfidano in un match ad alta quota. Le due squadre sono infatti rispettivamente a -3 e -1 dal quarto posto ...

Atalanta - dal mercato arriva un regalo per Gasperini : si tratta di Ibanez : Atalanta, acquistato il difensore Ibanez dal Fluminense, un giovane innesto che potrà tornare molto utile a mister Gasperini L’Atalanta rafforza la difesa grazie ad una mossa sul mercato, forse l’ultima della sessione invernale del club orobico. I tanti acciacchi del pacchetto arretrato hanno fatto sì che i nerazzurri siano tornati sul mercato per aggiungere un difensore alla rosa. Nelle ultime ore chiusa la trattativa per ...

Atalanta-Roma - Gasperini : 'Vincere sarebbe un gran regalo di compleanno. Europa? Presto per parlare di obiettivi' : La classifica dice che Atalanta-Roma è una sfida che vale l'Europa che conta: solo due punti separano le due squadre, con giallorossi e nerazzurri rispettivamente a una e a tre lunghezze dal quarto ...

Atalanta - Gasperini : "Champions? Vinciamo e si vedrà. Freuler è guarito" : Scontro per l'Europa? Sicuramente sì, lo dice la classifica. Quale? Tempo al tempo. Roma quinta a 33 punti, Atalanta a 31, in mezzo la Lazio con 32,. Bastano questi numeri per spiegare l'importanza ...

Gasperini : '100 di queste Atalanta' : Gian Piero Gasperini, nato a Grugliasco il 26 gennaio 1958, 61 anni. Evito la domanda banale sul regalo che ti aspetti. Mi incuriosisce di più sapere se oggi ci sarà tempo per un brindisi in ritiro ...

Atalanta - a tutto a Gasperini : “l’esperienza all’Inter nemmeno la considero. Percassi? Una notte non lo feci dormire…” : L’allenatore compie oggi 61 anni, una vita sempre al massimo in cui è riuscito a raccogliere più soddisfazioni che delusioni Sessantuno anni e non sentirli, festeggiandoli in ritiro per preparare la delicata sfida contro la Roma. Gian Piero Gasperini si gode il momento, ammirando la sua splendida Atalanta capace di vincere ed incantare allo stesso tempo. Mauro Locatelli/LaPresse Una fase splendida della carriera dell’allenatore ...

Atalanta - effetto Gasperini : dal 2017 oltre 130 milioni dai giovani sul mercato : L'effetto Gasperini si fa sentire, in campo ma anche fuori: i risultati sportivi accompagnati da cessioni importanti per il bilancio. L'articolo Atalanta, effetto Gasperini: dal 2017 oltre 130 milioni dai giovani sul mercato è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Atalanta - Gasperini merita una big? Rispondono Bianchi e Cordoba : Una carriera caratterizzata da uno stile forse unico. Talvolta rischioso, di certo coraggioso e propositivo: "Giocarsela ovunque e contro tutti", "il risultato attraverso la prestazione". Sono parte ...

Mamma mia che Zapata - spettacolo Atalanta contro il Frosinone : la squadra di Gasperini è da Champions [FOTO] : 1/25 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Frosinone-Atalanta alle 12.30 La Diretta Gasperini punta su Zapata : Comincia dal Benito Stirpe di Frosinone il girone di ritorno dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. I bergamaschi hanno chiuso in crescendo il 2018, con la larga vittoria per 6-2 sul campo del ...

Atalanta - Gasperini avverte : 'Sfruttiamo meglio il calendario' : 'Dobbiamo sfruttare meglio il calendario rispetto al girone d'andata'. Ottava a quota 28, alle soglie della zona Europa League, l'Atalanta a Frosinone non intende distrarsi: 'A campi invertiti con l'...