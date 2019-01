Arsenal-Cardiff 2-1

Arsenal -Cardiff - omaggio a Sala : il nome dell'argentino è in distinta : L' Arsenal ricorda Emiliano Sala . Il giocatore argentino, scomparso lo scorso 21 gennaio mentre stava sorvolando lo Stretto della Manica in aereo, avrebbe dovuto esordire con il Cardiff all'Emirates ...

Arsenal -Cardiff : Emiliano Sala inserito in distinta nell’incontro di Premier League : Arsenal-Cardiff , Emiliano Sala è stato inserito nella distinta della squadra gallese nonostante la sua assenza Questa sera a Londra si gioca Arsenal-Cardiff , incontro di Premier League al quale non prenderà parte il povero Emiliano Sala dopo l’incidente aereo del quale è stato sfortunato protagonista. La sua squadra, il Cardiff, ha però deciso di inserire ugualmente in distinta il calciatore argentino, un gesto per ricordarlo in un ...

Pronostico Arsenal vs Cardiff - Premier League 29-01-2019 e Analisi : Arsenal-Cardiff, martedì 29 gennaio. A pochi giorni dal tonfo in FA Cup contro il Manchester United, l’Arsenal ritorna all’Emirates per proseguire la sua rincorsa al quarto posto. Si confronterà contro un Cardiff che ha fame di punti e lotta per la salvezza, ma non sarà un compito semplice per i Bluebird di Neil Warnock. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Arsenal e Cardiff?L’Arsenal è reduce ...