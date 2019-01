Adrian | grande attesa per il quarto episodio

Blastingnews

(Di martedì 29 gennaio 2019)per la prossima puntata di, la graphic novel a puntate scritta dao Celentano, che ha suscitato entusiasmi e critiche, apprezzamenti e polemiche. Ma ci siamo abituati; il molleggiato - si sa - non lascia mai indifferenti. In molti lo amano, qualcuno lo critica, ma a lui poco importa. Econtinua a imperare sulla rete ammiraglia di Mediaset. La puntata di ieri è arrivata dopo il flop di ascolti delle prime due. Ma non solo; numerose sono state le critiche per una battuta del cartone, giudicata sessista. Nel secondo, trasposizione animata di un Celentano giovane e rivoluzionario, dopo aver salvato due ragazze da un tentativo di stupro insinua che il loro essere ubriache avrebbe favorito la violenza di gruppo dalla quale erano state salvate. Non sia mai: contro il molleggiato si sono schierate femministe, intellettuali, e chi più ne ha più ne ...