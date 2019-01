Stati Uniti | la Fed di Chicago segnala un recupero dell' economia del Distretto

Call of Duty segna il suo decimo anno come franchise console più venduto negli Stati Uniti : come riporta Videogamer, Call of Duty segna il suo decimo anno come franchise console più venduto negli USA. L'interessante dato proviene dal gruppo NPD Group (via GameSpot).Il publisher della serie Activision è ovviamente piuttosto entusiasta del traguardo e ha pubblicato un messaggio sul suo blog esprimendo il suo ringraziamento ai "fan più sorprendenti del mondo". "negli ultimi 10 anni siamo Stati onorati di vedere la community riunirsi, ...

Il governo degli Stati Uniti ha confermato che è stato concordato in linea di principio un accordo di pace con i talebani afghani : L’inviato statunitense per l’afghanistan, Zalmay Khalilzad, ha detto che i rappresentanti degli Stati Uniti e dei talebani afghani hanno concordato in linea di principio un accordo di pace per mettere fine alla guerra iniziata 17 anni fa. I colloqui, durati

Gli Stati Uniti hanno rimosso le sanzioni sulle società di uno stretto alleato di Putin : Gli Stati Uniti hanno rimosso le sanzioni economiche sulle società di uno stretto alleato di Putin, l’oligarca russo Oleg Deripaska, dopo che formalmente Deripaska ne ha ceduto la proprietà. Le sanzioni erano state imposte lo scorso aprile a causa del presunto

Caos Venezuela? Gianni Minà : “Gli Stati Uniti vogliono il petrolio” : Secondo il giornalista conoscitore della situazione politica in America Latina, il Paese sta subendo una prepotenza inaudita “Il Venezuela è in atto da 3-4 anni una violenta pressione, è imbarazzante come non ce ne si accorga. Senza dubbio il Paese sta subendo una prepotenza inaudita con l’appoggio del mondo occidentale sempre pronto a urlare in difesa dei diritti umani ma assolutamente agnostico quando si tratta di dare un giudizio onesto”. E’ ...

F35 - Tofalo agli Stati Uniti : Governo «perplesso» : A caccia di temi da campagna elettorale? È così che il premier Giuseppe Conte spiegava solo pochi giorni fa alla cancelliera tedesca Angela Merkel questa fase storica calante nei consensi del ...

Nord America : lobo del vortice polare verso Canada e Stati Uniti - in arrivo temperature glaciali : Mentre l'Italia sta vivendo un periodo piuttosto freddo e instabile, ma tutto sommato nella norma per il periodo, dall'altra parte del nostro emisfero il Nord America inizia a prepararsi per quella...

Venezuela - Ue a Maduro : "Elezioni subito" | Lui : "Sconfiggeremo il golpe degli Usa" | All'Onu è scontro tra Stati Uniti e Russia : Se il voto non si svolgerà entro otto giorni Macron, Merkel e Sanchez appoggeranno l'autoproclamazione alla presidenza del leader dell'opposizione. Guaidò: "Grazie per l'impegno"

Venezuela - la Russia accusa gli Stati Uniti all'Onu : "Un golpe contro Maduro" : Scontro totale tra Stati Uniti e Russia sulla crisi in Venezuela. Scontro che va in scena all'Onu, convocato per la situazione del Paese sudamericano. "L’esperimento socialista in Venezuela è fallito, la gente è alla fame. Il regime di Maduro è mafioso e illegittimo. Poniamone fine. Queste le duriss

Gli Stati Uniti chiedono al Kosovo di sospendere la tariffa serba - : Gli Stati Uniti hanno esortato il Kosovo venerdì a sospendere immediatamente la tariffa del 100 per cento sulle merci serbe importate, avvertendo che altrimenti avrebbero avuto "conseguenze" nei ...

E’ terminato lo shutdown negli Stati Uniti d’America : Tregua negli USA. Il presidente americano Donald Trump e i leader del Congresso hanno raggiunto un accordo per riaprire il

Stati Uniti - arrestato Roger Stone : perché per Donald Trump può essere la fine : Un terremoto negli Stati Uniti: in manette Roger Stone, lo storico consulente di Donald Trump. arrestato dall'Fbi nell'ambito della cosiddetta inchiesta Russiagate sulle presidenziali 2016 condotto dal procuratore speciale Robert Mueller. Stone, si apprende, è indagato per sette capi d'accusa, tra i

Separare Instagram e Whatsapp da FacebooK : una petizione negli Stati Uniti : Mark Zuckerberg, fondatore di FacebooK (Getty Images) negli Stati Uniti alcune fondazioni stanno chiedendo alla Federal Trade Commission (Ftc), l’autorità in difesa dei consumatori, che FacebooK sia smembrato, separando Instagram e Whatsapp, a seguito delle violazioni della privacy e dei dati degli utenti, che hanno avuto il via con lo scandalo Cambridge Analytica. I rappresentati legali di organizzazioni come Open Market Institute, Color ...

Alessandro Di Battista : "Senza Putin - in Venezuela ci sarebbe già stato l'intervento armato degli Stati Uniti" : "Comunque la pensiate su Putin dovreste riconoscere che per la pace a livello mondiale una Russia forte politicamente è fondamentale". Lo assicura Alessandro Di Battista che, su Facebook, prende posizione sulla crisi Venezuelana facendo osservare che "senza Putin già ci sarebbe stato un intervento armato Usa, che - annota l'ex parlamentare - non escludo purtroppo ancora del tutto"."Qua non si tratta di stare o non stare con Maduro. ...