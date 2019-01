Parma | ultimi giorni caldissimi | ecco le intenzioni del ds Faggiano

sportfair

: ...e la Spal porta a casa 3 punti da Parma, fiuuu ,ma fare 3gol negli ultimi 20 minuti è stata un'impresa. - ZIORIUMA : ...e la Spal porta a casa 3 punti da Parma, fiuuu ,ma fare 3gol negli ultimi 20 minuti è stata un'impresa. - AleAlfa73 : @aleriva_mi Impossibile, con tutte le figure di merda collezionate negli ultimi due anni... Sassuolo, Parma etc - vacanze4444 : RT @popolodelcalcio: #Parma avanti 2-0, poi grande rimonta della #Spal negli ultimi 20 minuti: queste sono le vittorie che ti cambiano un c… -

(Di lunedì 28 gennaio 2019)alla ricerca diinnesti per puntellare la rosa a disposizione del mister D’Aversa in vista del finale di stagione caldissimoalla ricerca di un innesto nel reparto offensivo dopo l’addio di Ciciretti. Il ds dei ducali, secondo quanto rivelato da SportMediaset, sta continuando a monitorare con attenzione Juan Manuel Iturbe, calciatore dell’Unam Pumas che potrebbe tornare in Italia. Una trattativa non certo facile, ma ilvuole comporre una coppia di esterni ad altissima velocità con Gervinho, proprio come ai tempi della Roma. Inoltre, dopo aver visto sfumare Laurini e Sala, si cerca ancora un esterno che possa fare al caso di D’Aversa.L'articololedel dsSPORTFAIR.