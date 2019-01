Ferrari | ecco la 812 Superfast ' pompata' dalla Novitec Iniezione di cavalli | look

LaFerrari : ecco un bodykit ideato da RevoZport per la potente hypercar di Maranello : ... inizia a muovere i primi passi nel mondo del blogging da Lucera, un piccolo paese in provincia di Foggia. Attualmente collabora con diversi siti Web e gestisce un blog personale. Nel tempo libero, ...

Ferrari Driver Academy - designato il successore di Rivola : ecco chi guiderà i 7 giovani piloti in rosso : La scuderia di Maranello non ha ancora ufficializzato il successore di Rivola, ma alcuni indizi pare abbiano svelato le intenzioni del Cavallino Il fiore all’occhiello della Ferrari è senza dubbio la propria Academy, che mai come in questa stagione ha attirato su di sè parecchi riflettori. L’ingaggio di Mick Schumacher ha fatto senza dubbio scalpore, considerando quanti successi papà Michael ha regalato al Cavallino durante il ...

Formula 1 - Sky Spy : 'Leclerc - la sua prima stagione in Ferrari sarà un vero spartiacque'. Ecco perché : "La Red Bull ha cambiato totalmente la sua politica dopo Vettel " ha concluso il nostro interlocutore " i quattro Mondiali di Seb hanno convinto i vertici della squadra che non fosse più necessario ...

F1 – Nessun ribaltone in Ferrari - John Elkann cancella le speculazioni : “ecco tutta la verità su Arrivabene-Binotto” : In una lettera inviata alla Gazzetta dello Sport, il presidente della Ferrari ha fatto chiarezza sull’avvicendamento Arrivabene-Binotto John Elkann non ci sta e, dopo alcuni giorni dall’ufficialità del cambio al vertice della GES tra Arrivabene e Binotto, ha preso la parola per fare chiarezza su alcuni punti per lui poco chiari. In una lettera inviata alla Gazzetta dello Sport, il numero uno della Ferrari ha spiegato ...

F1 - la Ferrari pronta ad anticipare il debutto in pista della nuova monoposto : ecco l’idea di Binotto : La scuderia di Maranello ha in mente di sfruttare uno dei filming-day concessi dalla FIA il giorno prima della sessione di test prevista a Barcellona Lo sviluppo della nuova Ferrari 2019 prosegue senza intoppi, gli uomini in rosso sudano e faticano a Maranello per farsi trovare pronti in vista della presentazione ufficiale, in programma il prossimo 15 febbraio. Lapresse Un mese esatto in cui verranno risolti gli ultimi problemi, per far sì ...

Alfa Romeo allo stesso livello di Ferrari in Formula 1 : ecco il piano di Sergio Marchionne : Alfa Romeo è sicuramente uno dei marchi più amati dagli appassionati di motori in generale. Lo storico marchio milanese dallo scorso anno è tornato in Formula 1 grazie allo scomparso Sergio Marchionne ...

F1 – Che scoop da casa Ferrari : ecco chi potrebbe ricoprire il ruolo di collaudatore nei test di stagione : Mick Schumacher presto a bordo di una Ferrari? Da Maranello un incredibile scoop: il figlio del 7 volte campione del mondo vicino alla Rossa, i dettagli La stagione 2019 di F1 si avvicina sempre più: a marzo i piloti saranno ufficialmente in pista per il primo Gp dell’anno, in Australia. Prima dell’esordio stagionale, tutti gli appassionati delle due ruote vivranno momenti speciali con i protagonisti del Mondiale, con le ...

MotoGp - a tutto Rivola : “non potevo rifiutare l’Aprilia. La Ferrari? Ecco cosa mi ha spinto a lasciarla” : Il nuovo amministratore delegato dell’Aprilia ha parlato della sua nuova avventura in Aprilia, spiegando i motivi dell’addio alla Ferrari L’esperienza in Ferrari è ormai alle spalle, Massimo Rivola ha deciso di sposare il progetto Aprilia con l’obiettivo di riportare il marchio italiano al top della MotoGp. AFP/LaPresse Una scelta difficile quella di lasciare Maranello per approdare a Noale, ma l’incarico di ...

F1 - tutta la verità di Piero Ferrari : 'Arrivabene? Decisione presa prima di Natale - ecco cosa è successo' : A fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato Piero Ferrari , intervistato ai microfoni della Gazzetta dello Sport: ' tutto è avvenuto prima di Natale, poi per varie ragioni avevamo pensato di non ...

[L'analisi] Così è stato silurato Arrivabene - ecco come sarà la Ferrari targata Binotto : Domenicali conosce bene l'ambiente della Ferrari, dove entrò ragazzino nel 1991, appena laureato in economia e commercio, per arrivare nel 2007 al comando come team manager. Se questa nomina adesso è ...

F1 - Hartley nel mirino della Ferrari? Il padre del pilota neozelandese allo scoperto : “ecco la verità” : Il padre dell’ex pilota Toro Rosso ha fatto chiarezza su un eventuale interessamento della Ferrari per il figlio Partiti Kvyat e Giovinazzi rispettivamente con destinazione Toro Rosso e Alfa-Sauber, la Ferrari va a caccia adesso di un altro pilota da affiancare a Pascal Wehrlein nel lavoro al simulatore. Photo4 / LaPresse L’ultimo nome vagliato secondo la stampa dai vertici del Cavallino è quello di Brendon Hartley, appiedato ...

F1 - l’inizio di una nuova era : ecco come cambia la Ferrari con Mattia Binotto : Il nuovo team principal avrà maggiori poteri rispetto al proprio predecessore, continuando a svolgere anche le sue mansioni di direttore tecnico Una nuova era è cominciata, Mattia Binotto è ufficialmente il nuovo team principal della Ferrari, un ruolo impegnativo che sarà leggermente diverso da quello ricoperto da Maurizio Arrivabene negli ultimi quattro anni. Lapresse/Photo4 Stando infatti al comunicato diramato ieri dalla scuderia di ...