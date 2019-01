Alessandra Amoroso Ospite a Sanremo 2019!

gossipnews.tv

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Confermata la partecipazione dicomenella prossima edizione del Festival di2019. Ecco tutti i dettagli sulla cantante…E’ stato appena annunciato il nome di un nuovo superche presenzierà nella prossima edizione del festival di2019. Si tratta di, la cantante pugliese, vincitrice dell’ottava edizione del talent show amici, saràspeciale della kermesse canora, trasmessa su rai 1 dal 5 al 9 febbraio. Pur non avendo mai partecipato al festival come concorrente questa è la terza partecipazione di, al festival.Ricordiamo che nel 2010 aveva duettato, sempre in qualità di gradita, con Valerio Scanu, nel suo brano: “Per tutte le volte“. Mentre nel 2012ha duettato con la sua conterranea Emma Marrone, sulle note del brano: “Non è ...