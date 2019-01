Trovati in auto con arnesi da scasso | denunciato trio di presunti ladri

Auto inseguita dai carabinieri fuori strada : Trovati passamontagna e attrezzi da scasso : MESAGNE - Forse avevano organizzato un colpo e stavamo per entrare in azione nella notte. Fatto sta che sono stati intercettati dai carabinieri, c'è stato un inseguimento in Auto terminato quando la ...

Folle inseguimento sulla Statale 17 - arrestato un rumeno : nell'auto Trovati arnesi da scasso. Si cercano altri tre malviventi : I malintenzionati erano a bordo di una Bmw di grossa cilindrata, fermi sotto un viadotto: dapprima hanno eluso l'alt intimato dalla Squadra Volante, poi hanno cercato di speronare l'auto della Polizia,...

Manovra - Trovati i fondi per deficit/Pil a 2 - 04% : tassa solo su auto extra-lusso e Suv - fondi per metro e buche di Roma : Le coperture ci sono per arrivare al 2,04% del rapporto deficit/Pil offerto all'Europa per evitare la procedura di infrazione. È quanto assicurano fonti di Palazzo Chigi, riguardo ad...