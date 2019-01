Nazionalisti ad Auschwitz | Cerimonia non inclusiva | ricordare anche i polacchi

ilgiornale

(Di domenica 27 gennaio 2019) "-Birkenau - Made in Germany", i campi di concentramento sono colpa della Germania. Questo e altri cartelli sono stati esposti davanti ai cancelli diquesta mattina da un gruppo di militanti di estrema destrache volevano entrare nel lager mentre è in corso laper la Giornata della memoria.Il gruppo, formato da circa 45 persone che sventolano bandiere polacche, è guidato da Piotr Rybak, uno dei leader storici dei movimenti ultra. Rybak in passato habruciato in piazza il manichino di un uomo raffigurante un ebreo, e ha scontato una condanna di 10 mesi per incitamento pubblico all'odio.Secondo i manifestanti, il governo polacco (guidato dal partito di destra "Giustizia e libertà") celebra solo la memoria delle vittime ebree dell'Olocausot e non farebbe abbastanza per, rom e prigionieri sovietici morti a causa ...