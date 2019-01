Inter | pressing per Carrasco | può arrivare a gennaio RUMORS

Inter - in arrivo il portoghese Cedric Soares. Benatia in pressing : vuole lasciare la Juve : I dubbi sulle condizioni di Vrsaljko hanno convinto l'Inter a chiudere, in queste ore, l'operazione , prestito oneroso e riscatto a circa 11 milioni di euro, con il Southampton per il portoghese ...

Inter - in arrivo il portoghese Cedric Soares. Benatia in pressing : vuole lasciare la Juve : I dubbi sulle condizioni di Vrsaljko hanno convinto l'Inter a chiudere, in queste ore, l'operazione, prestito oneroso e riscatto a circa 11 milioni di euro, con il Southampton per il portoghese Cedric ...

Inter - Perisic - il pressing aumenta : ci sono United e Atletico : Del signor tranquillo s'è scritto abbastanza, in tutto il mondo, e la storia finisce sempre allo stesso modo. Non sono ore calme all'Inter, perché il mercato fa nascere occasioni imprevedibili: prendi Ivan Perisic, per il quale all'improvviso sono tornati d'...

L'Inter di Spalletti è indolente : ritmi blandi e poco pressing : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Inter-Sassuolo e spiega come i ritmi tenuti dagli uomini di Spalletti fossero eccessivamente blandi. 'Già all'alba della sfida l'impressione era quella di un'Inter indolente. Ancora ...

Inter - pressing su Andersen : in blucerchiato potrebbe finire... : L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla del mercato dell'Inter e spiega come Ausilio e Marotta proseguano la caccia ad Andersen della Sampdoria. Questo è quanto scrive il quotidiano. 'Chi farà certamente le valigie è Miranda. ...

Calciomercato - l'Inter in fortissimo pressing su Barella : rifiutato il Napoli (RUMORS) : Il gioiello più brillante ed ambito del calcio italiano in questo momento è senza ombra di dubbio Nicolò Barella. Il centrocampista del Cagliari ha letteralmente rapito mezza Europa. Il giocatore attira le big del continente grazie alle sue qualità di incontrista ruba palloni alle quali unisce tecnica, gamba e una personalità che difficilmente si può vedere in un giocatore cosi giovane. Prestazioni e temperamento che non sono passate inosservate ...