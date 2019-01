: Donna in auto contro albero:bimbi gravi - TelevideoRai101 : Donna in auto contro albero:bimbi gravi -

Schianto su via Nettunense, al km 18,9, all'altezza di Lanuvio (Roma). Un'con alla guida unadi 44 anni si è scontrataun. Gravemente feriti i suoi due figli. I bambini, rispettivamente di 7 e 9 anni, sono stati trasportati in codice rosso al Bambino Gesù di Roma. La prognosi è riservata, ma a quanto si apprende inon sarebbero in pericolo di vita. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare.(Di lunedì 28 gennaio 2019)