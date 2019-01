Di Battista a Salvini: “rinuncia all’immunità e spedisci gli immigrati in Olanda”

blogitalia.news

: In Venezuela ci sono due governi, in Italia ben quattro: Salvini contro Maduro, Di Battista contro gli Usa, Conte i… - fattoquotidiano : In Venezuela ci sono due governi, in Italia ben quattro: Salvini contro Maduro, Di Battista contro gli Usa, Conte i… - repubblica : Venezuela, il governo è diviso e non si schiera. Conte media, ma è lite tra Di Battista e Salvini - MediasetTgcom24 : M5s, Di Battista: 'Salvini tiri fuori le palle contro i potenti' #m5s -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Alessandro Dida Barbara D’Urso parla di, migranti e non solo “Io li farei scendere, li accudirei e poi li farei ripartire su un aereo verso Amsterdam”.Ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live, Alessandro Disuggerisce al governo di far scoppiare un “incidente diplomatico” in Europa per sbloccare la situazione dei migranti, di cui il caso della Sea Watch è solo l’ultimo esempio.“Ci vuole coraggio”, ha detto l’ex deputato e volto storico dei 5 Stelle, “L’Ue se ne frega dell’Italia e finchè non ci sarà un incidente diplomatico non si assumerà le sue responsabilità. Il problema è l’impoverimento dell’Africa. Gli africani devono stare a casa loro ma basta lo sfruttamento della loro ricchezza da parte degli altri Paesi come la Francia”.Ospite di Barbara ...