Costalli | ' Saranno i giovani il conto del reddito di cittadinanza e di quota cento?'

vita

(Di domenica 27 gennaio 2019) 'Ildie la parziale revisione della legge Fornero con '100' per le pensioni rappresentano certamente una svolta nella politica sociale del Paese. Una 'grande scommessa' buttata sul tavolo quasi a 'occhi chiusi', proprio nel momento in cui la congiuntura sta peggiorando in tutt'Europa e in Italia torna ad affacciarsi ...