Tris del Sassuolo | Cagliari al tappeto

Forza Italia 25 anni dopo. Ezio Cartotto - l’ideatore dietro le quinte : “Vi racconto i segreti della discesa in campo. E perché oggi me ne vergogno. Berlusconi? Ora è patetico e Triste” : L’uomo che ha collaborato alla creazione di Forza Italia si vergogna di averlo fatto. E ora che dal famoso discorso della discesa in campo sono passati esattamente 25 anni, il “pentimento” di Ezio Cartotto non è legato solo alle questioni giudiziarie. “Il Berlusconismo ha fatto abbassare il livello culturale degli Italiani. Ecco perché poi il populismo vince sul popolarismo: la ...

Napoli - candele e sTriscioni in piazza per ricordare Giulio Regeni : 'Quando ci sarà giustizia?' : Sono trascorsi tre anni dal sequestro finito poi in tragedia. Tre anni senza conoscere tutta la verità su come si svolsero i fatti che portarono alla morte di Giulio Regeni. Oggi in decine di piazze ...

Il Governo risponde sulla concessione della Certosa di Trisulti al movimento vicino a Bannon : "Responsabilità di Franceschini - gara in regola" : La Certosa di Trisulti è stata affidata a una fondazione nazional-populista di destra con ramificazioni negli ambienti del radicalismo giudaico-cattolico statunitense per farne "una scuola di nazionalismo di estrema destra e di cattolicesimo integrale", accusa Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana. Ed è l'imputazione che Leu rivolge alla Dhi, la fondazione che ha vinto il bando di gara promosso dal ministro dei Beni Culturali ...

Adrian - STriscia la Notizia contro Nino Frassica : il caso della battuta copiata. E’ bagarre : Quando una battuta diventa un caso. Quale? Quella pronunciata da Nino Frassica durante la prima puntata del controverso Adrian: “Sai cantare? No. Sai ballare? No. Sai recitare? No. Allora sei perfetta per la televisione”. La frase incriminata, secondo Striscia la Notizia, sarebbe stata copiata dal comico Pucci, che la fece già nel 2018 durante il suo Big Show trasmesso su Italia 1. Ma Frassica non ci sta e replica a mezzo social. “Tornando nel ...

Al Bano e Romina Power - lacrime e sorrisi Tristi nel ricordo della figlia Ylenia : FUNWEEK.IT - Insieme ad Al Bano, Romina e ai loro figli, gli spettatori che ieri hanno guardato da casa 55 passi nel sole su Canale 5, hanno vissuto attimi di intensa commozione e profonda solidarietà ...

L'ammissione atroce della Marcuzzi sull'Isola. STriscia la affonda subito : 'Striscia La Notizia' a modo suo dà il bentornato ad Alessia Marcuzzi e all'Isola dei Famosi 2019. Prendendo spunto dalla conferenza stampa di presentazione del reality show , al via domani giovedì 24 ...

Napoli capitale della mafia - l'ira di de MagisTris : «Deluso da Celentano» : «È propria brutta la fotografia, l'idea che Napoli nel 2068 sia vinta dalla mafia. Questo non solo non accadrà, ma è un'immagine davvero brutta per una città...

Alessia Marcuzzi a DM : «Vi do uno scoop : Flavia Vento potrebbe tornare. Punto sui giovani dell’Isola. Il cannagate ha fatto bene a noi e a STriscia» : Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi è carica. Le polemiche sul cannagate dello scorso anno, spiega, hanno finito per rafforzarla e ora è pronta per la sua quinta edizione da conduttrice dell’Isola dei Famosi. DavideMaggio.it l’ha incontrata a ridosso della partenza reality show sulla sopravvivenza per saperne di più su quel che accadrà di nuovo e di diverso su Canale 5 a partire da giovedì 24 gennaio 2019. Ecco cosa ci ha ...

Tapiro d'Oro a Lorella Cuccarini/ STriscia la Notizia - i motivi della "lite" con la Parisi : "Per me è chiuso!" : Lorella Cuccarini sarà una delle nuove protagoniste dell'appuntamento con Striscia la Notizia in onda questa sera, per lei il Tapiro d'Oro.

Boateng : 'Sono Triste ma emozionato. Barcellona uno dei club più grandi del mondo' : "Sono un po' triste perché lascio una società seria come il Sassuolo, è stato complicato salutare tutti oggi, anche se il Barcellona è uno dei club più grandi del mondo. È stata una giornata ...

Amici - studenti in rivolta. Aule occupate - sTriscioni contro Timor Steffens con l'aiuto della prof Veronica : Scene mai viste ad Amici. Gli allievi del talent di Maria De Filippi sono sul piede di guerra e hanno deciso di "okkupare" le Aule in cui tengono le loro lezioni per protestare contro l'insegnante Timor Steffens. La sua colpa? Aver chiesto l'eliminazione diretta di Marco Alimenti, ballerino che al m

Spoiler Un posto al Sole : Rossella Triste - Beatrice nei pensieri del'ex : Torna Un posto al Sole con le trame degli episodi che andranno in onda da lunedì 21 fino al 25 gennaio sul canale televisivo Rai 3. La settimana scorsa si è conclusa con il malessere che ha colpito improvvisamente Roberto Ferri, dopo essere uscito dai Cantieri Flegrei, sorpreso e sotto shock per aver scoperto che Alberto Palladini è tornato. Personaggio da non dimenticare è quello di Rossella che non riesce a trovare pace riguardo la recente ...