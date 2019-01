Protezione civile | Chiamparino | “Il sistema Piemonte è un’eccellenza”

Meteo Protezione civile domani : residua instabilita' al centro-sud - ma migliora : Giornata di domani con residuo maltempo al centro-sud, ma con condizioni Meteo in via di miglioramento. Ecco il bollettino Meteo a cura della Protezione Civile: Previsioni Meteo Sabato 26 Gennaio...

Protezione civile : nuova allerta meteo per domani al centro-sud : Nuovo avviso della Protezione Civile per le prossime ore e domani, per condizioni di forte maltempo previste ancora sulle regioni centro-meridionali. Ecco l'allerta meteo con tutti i...

Fossano - open day alla Protezione civile per vedere come operano i giovani volontari : Il coordinamento territoriale di Protezione civile di Fossano , Cuneo, apre le porte al pubblico ogni primo sabato del mese. Il presidente Roberto Gagna, in seguito alla continua attenzione ed alla ...

Allerta Meteo per il Ciclone Polare - pesantissimo avviso della Protezione civile per il Sud : MAPPE e BOLLETTINI : Allerta Meteo – Una profonda area depressionaria, centrata tra le due isole maggiori italiane, continua a mantenere condizioni di maltempo su gran parte delle regioni centro-meridionali, con precipitazioni sparse, venti forti e nevicate a quote collinari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei ...

Etna - terremoto Catania : nuova ordinanza della Protezione civile per interventi urgenti : Il capo del Dipartimento della protezione civile ha firmato una nuova ordinanza che disciplina ulteriormente gli interventi urgenti sulle abitazioni private conseguenti all’evento sismico che ha interessato l’area etnea lo scorso 26 dicembre, allargando la platea dei beneficiari dei fondi erogati dallo Stato in supporto alle popolazioni colpite dal terremoto. Il provvedimento, si spiega in una nota, “rivede e completa le ...

Abruzzo - Protezione civile : prende il via il progetto “Comunicare l’emergenza” : Presso la Sala Consiliare del Comune di Spoltore (Pe), il Sottosegretario Regionale Mazzocca e il Sindaco Luciano Di Lorito hanno presentato e avviato il progetto “Comunicare l’emergenza”, dedicato a nuovi modelli comunicativi e informativi per la Protezione Civile e interamente finanziato con la somma di 81mila euro dalla Regione Abruzzo dai fondi Por Fse Abruzzo 2014-2020 nell’ambito del bando “Comunicare per Proteggere”. ...

Roma. Protezione civile : approvato il nuovo Piano : Dopo dieci anni Roma Capitale si dota di un nuovo Piano di Protezione Civile per gestire le emergenze e pianificare

Maltempo Trentino : casette per la Protezione civile con legna schianti : Approvata dal Consiglio provinciale di Trento una mozione presentata dal consigliere Claudio Cia (Agire) che impegna la Giunta a realizzare, con una parte del materiale boschivo abbattuto dalla tempesta di fine ottobre e in collaborazione con le ditte specializzate locali, casette di legno per la Protezione civile o vere e proprie abitazioni di legno in grado di sostituire quelle distrutte dalla furia del vento. “Questa iniziativa – ...

Protezione civile : diramata allerta vento su tutto il Lazio : Roma – “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di domani, giovedi’ 24 gennaio 2019 e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio: venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali. Mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha pertanto emesso un bollettino con ...

Allerta Meteo - Ciclone Polare sull’Italia : tanta neve e forte maltempo al Centro/Sud - l’avviso ufficiale della Protezione civile : Allerta Meteo – L’arrivo di un nuovo impulso nord-atlantico determinerà sull’Italia condizioni di tempo perturbato, con nevicate nelle zone interne del Centro-Sud, accompagnate da un consistente rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...

Meteo Protezione civile : domani maltempo diffuso - nevicate e forti temporali : maltempo diffuso nella giornata di domani per la presenza di un profondo e vasto vortice depressionario sul Mediterraneo, che apporterà piogge e temporali anche di forte intensità. Vediamo il...

Protezione civile : nuove modalità di rimborso per i volontari : E’ stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, contenente le condizioni, i termini e le modalità di applicazione dell’articolo 38 del decreto–legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relativo alle modalità di rimborso per i datori di lavoro dei volontari di Protezione ...

Meteo Protezione civile domani : maltempo e nevicate fin verso la pianura al centro-nord : Ancora instabilità diffusa sull'Italia nella giornata di domani grazie a una circolazione depressionaria che richiamerà aria ancora più fredda di estrazione artica. Precipitazioni a carattere...

Allerta Meteo - arriva il “Ciclone Polare” : ecco l’avviso ufficiale della Protezione civile con i Bollettini di Vigilanza [MAPPE] : Allerta Meteo – Un nuovo impulso perturbato di origine nord-atlantica già a partire dalle prime ore della giornata di domani raggiungerà le regioni settentrionali dell’Italia, specialmente quelle di ponente, e si estenderà gradualmente su quelle del Centro nel corso del pomeriggio-sera. Le precipitazioni saranno a prevalente carattere nevoso al nord e i venti, in progressiva intensificazione, saranno particolarmente forti su Liguria e ...