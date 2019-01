Morto in controllo Empoli | commemorazione

Sardegna - perde il controllo dell’auto e finisce in una scarpata : Morto sacerdote : Don Giordano Podda, sacerdote di 59 anni, era a bordo della sua Ford Fiesta quando ha perso il controllo dell'auto che, dopo aver divelto il guardrail, è finita in una scarpata. L’incidente mortale è avvenuto a Villasalto, nel Sud Sardegna. L’allarme è stato lanciato stamane, ma per il religioso era già troppo tardi.Continua a leggere

Castelvetrano - perde il controllo dell’auto e viene sbalzato dall’abitacolo : Morto 23enne : L’incidente mortale sabato notte nella zona di Castelvetrano, in provincia di Trapani. La vittima è Antonio Vilardi, un giovane di ventitré anni. Stava viaggiando da solo su una Fiat Punto lungo la Statale 115 nei pressi di Marinella quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo del veicolo.Continua a leggere

Morto durante un controllo a Empoli - Anm : "Parole Salvini inopportune" - : Il ministro dell'Interno, parlando del decesso di un cittadino tunisino nel corso di una attività di polizia, aveva detto: "Buon sabato ai poliziotti che hanno ammanettato un violento che poi ...

Morto durante un controllo a Empoli - Anm : “Parole Salvini inopportune” : Morto durante un controllo a Empoli, Anm: “Parole Salvini inopportune” Il ministro dell’Interno, parlando del decesso di un cittadino tunisino nel corso di una attività di polizia, aveva detto: “Buon sabato ai poliziotti che hanno ammanettato un violento che poi purtroppo è stato colto da arresto cardiaco” Parole ...

Morto durante controllo : Anm - 'inopportune le parole di Salvini' : "Le dichiarazioni del Ministro dell'Interno rese a seguito del decesso di un cittadino tunisino nel corso di una attività di polizia appaiono inopportune e non rispettose delle prerogative della ...

Tunisino Morto durante controllo - Anm : 'Inopportune parole Salvini' : "Le dichiarazioni del ministro dell'Interno a seguito del decesso di un cittadino Tunisino durante un'attività di polizia appaiono inopportune e non rispettose delle prerogative della magistratura". ...

Morto durante controllo - sorella Uva : con Salvini licenza uccidere : "Questo è il metodo delle forze dell'ordine. Con l'appoggio di Salvini, ora, hanno la licenza di uccidere". Lucia Uva, sorella di Giuseppe, Morto dopo essere stato portato in caserma a Varese nel 2008,...

Tunisino Morto dopo un controllo di polizia - Ilaria Cucchi : "Sappiamo già come andrà a finire" : "Dava in escandescenza? Questi fatti sono tutti uguali e sappiamo già come andrà a finire. La quarta sezione della Cassazione dirà che non c'è nessun colpevole". Lo dice all'Adnklronos Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, commentando la morte del 32enne Tunisino avvenuta a Empoli (Firenze), nel tardo pomeriggio di ieri, durante un fermo di polizia.In merito alle prime ricostruzioni di quanto accaduto, da cui emerge che ...

Morto durante controllo di polizia - la procura apre un fascicolo per omicidio colposo : Empoli: ha dato in in escandescenze e ha poi accusato un malore. E' spirato in strada. La dinamica: l'uomo era ammanettato

Empoli - Morto durante un controllo di polizia : aveva mani e piedi legati : Gli agenti erano stati costretti ad ammanettarlo e ad applicargli un cordino perché continuava a scalciare

Perde il controllo dell'auto e si rovescia nel fossato : Morto 22enne : La vittima è Daniel Brunello, operaio di 22 anni di Piombino Dese, in provincia di Padova. Nonostante i soccorsi per il...

Perde controllo dell'auto e finisce in un canale - Morto 42enne pugliese : Teramo - Un uomo di 42 anni è morto questa mattina per le conseguenze di un incidente stradale accaduto sulla strada provinciale della Bonifica del Tronto, nel Comune di Controguerra (Teramo). Vicino alla strada che porta a Pagliare di Spinetoli, una Ford Focus condotta dal 42enne, originario della Puglia, residente a Monteprandone di Ascoli Piceno, non ha rallentato in prossimità della rotonda per cause che sono in corso di ...