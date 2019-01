Crollo diga in Brasile | trovati dei sopravvissuti | torna la speranza dopo il disastro

meteoweb.eu

(Di sabato 26 gennaio 2019) “E’ difficile trovarsi davanti a questo scenario e non essere commossi“: così ha commentato il presidente brasiliano Jair Bolsonaro la situazione a Brumadinho, nel Minas Gerais, dove ieri ildi unaha causato almeno 9 morti e 354 dispersi. In un messaggio pubblicato su Twitteraver sorvolato il luogo del, Bolsonaro ha promesso che “faremo tutto il possibile per assistere le vittime, contenere i danni, accertare i fatti, garantire la giustizia e prevenire nuove tragedie come quelle di Mariana e Brumadinho, per il bene dei brasiliani e dell’ambiente“. I pompieri brasiliani, intanto, lavorano in quattro punti dove potrebbero esserci ancoraaldella. E’ quanto dichiarato dal comandante dei pompieri di Minas Gerais, Edgard Estevo. Le ricerche si concentrano in un villaggio, in un edificio, in un ...