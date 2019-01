Crolla una diga in Brasile | 7 morti e 150 dispersi

Brasile - Crolla una diga di scarti minerari : almeno sette morti - 200 dispersi : La tragedia nello Stato del Minas Gerais, lo stesso di un disastro analogo in cui nel 2015 persero la vita 19 persone

Crolla una diga in Brasile : 200 dispersi : Almeno 200 i dispersi dopo il cedimento di una diga in una miniera di ferro a Brumadinho, nel sudest del Brasile. Non è possibile,per ora,quantificare la tragedia, dice la Protezione civile: ci sono "diversi" morti e 4 feriti, un bilancio destinato a peggiorare. Le case vicino al luogo del disastro sono state travolte dal fiume di fango fuoriuscito dalla miniera, una delle più grandi del mondo, utilizzata per il ricircolo dell'acqua ...

Brasile - Crolla una diga : 200 dispersi a Belo Horizonte : Un disastro che potrebbe essere di dimensioni enormi quello che è avvenuto in Brasile, alla diga di Brumadinho, regione metropolitana di Belo Horizonte. Secondo il primo bilancio dei pompieri ci sarebbero almeno 200 dispersi a fonti dei vigili del fuoco hanno riferito ad Afp che potrebbero esserci "diversi morti".Secondo quanto riportato dai media locali, a cedere è stata la diga costruita per delimitare un bacino di rifiuti minerari sul fiume ...

È Crollata una diga in Brasile : Venerdì pomeriggio è crollata una diga a Brumadinho, un comune del Brasile nello stato del Minas Gerais. Secondo la protezione civile brasiliana diverse persone sono morte, ma ancora non sono arrivate conferme ufficiali né cifre più precise. Le persone che vivono nella parte

Torino - Crolla pezzo del controffitto a scuola : ferita una studentessa di 15 anni : L'incidente in un'aula del seminterrato, adibita a palestra, dell'istituto Colombatto. Lievemente ferita un’allieva, che non ha riportato gravi conseguenze. Pochi giorni fa nella stessa scuola era avvenuto un altro incidente.Continua a leggere

Cesare Battisti - il fratello Vincenzo : "È una vittima - se parla Crolla la politica. Salvini? Un fascista" : Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Pac condannato all'ergastolo giunto ieri in Italia dopo essere stato catturato in Bolivia, è una vittima e non un colpevole secondo il fratello."Volete saperlo? Cesare è una vittima. Per me non ha ammazzato nessuno. Non è colpevole, lo dite voi. I processi furono in contumacia. È stato condannato contumace" dice Vincenzo Battisti al Messaggero.Secondo il fratello maggiore, se Cesare Battisti "parlasse, ...

Terremoto davanti alla diga del Vajont : un "botto" secco - Crollata una grotta a 6 km di profondità : Un botto secco e una scossa di Terremoto di magnitudo 2.4 sulla scala Richter. Il sisma è stato registrato, domenica, dal Centro nazionale terremoti alle 9.33 nella zona di Longarone,...

Terremoto davanti alla diga del Vajont : un botto secco - Crollata una grotta a 6 km di profondità : Un botto secco e una scossa di Terremoto di magnitudo 2.4 sulla scala Richter. Il sisma è stato registrato, domenica, dal Centro nazionale terremoti alle 9.33 nella zona d i Longarone, Fortogna, ...

Crolla una miniera nel nord della Cina - morti 21 operai : Il numero di vittime a causa di esplosioni e altri disastri nelle miniere di carbone cinesi diminuito drasticamente negli ultimi dieci anni, ma l industria ancora la pi mortale al mondo.

Crolla una miniera di carbone in Cina : almeno 21 morti : almeno 21 persone sono morte in Cina dopo il crollo di una miniera di carbone che si è verificato nella serata di sabato nei presi della città settentrionale di Shenmu. A riferirlo è l’agenzia ufficiale cinese “Xinhua” segnalando che le autorità stanno ora indagando per appurare le cause dell’incidente. Gli interventi delle forze di sicurezza, prosegue la testata in una breve nota, hanno permesso di portare in salvo altri ...

Crolla di nuovo cartello stradale che colpì una bambina vicino alla scuola. 'Non è stato messo in sicurezza' : Un cartello caduto per strada, su di un marciapiede nei pressi di una scuola elementare. Una fatalità che ha lasciato di stucco i passanti. Non solo perché qualcuno ha rischiato di farsi male, ma ...

Crolla una miniera d’oro in Afghanistan - almeno trenta morti : almeno 30 persone sono rimaste uccise e sette ferite nel crollo di una miniera d'oro "non professionale" nel nord-est dell'Afghanistan. L'incidente e' avvenuto nel distretto di Kohistan nella provincia di Badakhshan, ha spiegato il governatore distrettuale Mohammad Rustam Raghi. Gli abitanti del villaggio avevano scavato un pozzo profondo 60 metri nel letto di un fiume per cercare l'oro. Erano dentro quando le mura sono cadute. "La gente ...

Serie A : aumentano gli spettatori ma Crolla una big - : Come organo che da quasi dieci anni è impegnato nel sostenere e divulgare la 'Cultura dello Sport' ci mettiamo a disposizione degli organi preposti, di tutte le componenti sane del tifo e dei ...

Esplode la bombola del gas in cucina - Crolla l'abitazione : muore una donna : Una donna di 82 anni è morta stamane ad Aradeo, in provincia di Lecce, a causa dell'esplosione di una bombola di gas nella sua abitazione che si trova in via Silvio Pellico. La deflagrazione, avvenuta ...