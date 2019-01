: Elicottero contro aereo in Val d'Aosta, 5 morti - Agenzia_Ansa : Elicottero contro aereo in Val d'Aosta, 5 morti - sputnik_italia : Valle d'Aosta, elicottero si scontra con aereo da turismo - TelevideoRai101 : Val d'Aosta:tra i morti pilota italiano -

Tra idell'incidente aereo sul ghiacciaio del Rutor in Valle d'ci sono il 53ennedell'elicottero, Maurizio Scarpelli, originario di Reggello (FI), e la guida alpina Frank Henssler, 49 anni, tedesco ma operante in Valle d'. Altre 3 vittime, non sono state ancora identificate. Anche loro sono passeggeri dell'elicottero. Sull'altro velivolo, un aereo ultraleggero decollato da Megève in Alta Savoia (Francia), si trovavano un istruttoree 2 allievi.(Di sabato 26 gennaio 2019)