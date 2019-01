Serie B | il Crotone passa a Foggia e abbandona l' ultimo posto in classifica

Serie B - Foggia-Crotone : avanti i rossoneri - riscatto calabrese a 3 - 80 : Sfida salvezza nella seconda giornata di ritorno in Serie B: il Foggia, quartultimo con 17 punti, affronta in casa il Crotone, ultimo in classifica a 14 punti. Gli analisti 888sport.it non si sbilanciano eccessivamente nelle previsioni anche se, gioco forza, i rossoneri partono da favoriti, complice la Serie positiva di sette turni allo Zaccheria: il loro successo è dato a 2,12. Sale invece a 3,80 la quota per il colpo del Crotone, che ...

Calciomercato Serie B : caso Pettinari - il Crotone rischia la beffa - tante ufficialità : Il Calciomercato di Serie B torna a far parlare di sé. Ieri sono state tante le ufficialità per le società della cadetteria: l'Ascoli ha preso il trequartista Chajia, Cosenza e Venezia hanno rafforzato la loro difesa con gli arrivi di Hristov e Fornasier. Ufficiale anche il colpo del Carpi che dall'Udinese ha preso il giovanissimo centrocampista Coulibaly. Calciomercato , situazione Pettinari : il Venezia insidia il Crotone L'attaccante del Lecce ...

Diretta Crotone Cittadella / Streaming video Dazn : veneti in vantaggio nei precedenti confronti - Serie B - : Diretta Crotone Cittadella , Streaming video Dazn : allo Scida si gioca una partita delicata tra due squadre che hanno chiuso male l'andata in Serie B.

Video/ Crotone-Spezia - 0-3 - : highlights e gol della partita - Serie B - 18giornata - : Video Crotone-Spezia , 0-3, : highlights e gol della partita valevole per la 18giornata di Serie B. Notte fonda per la squadra di Oddo.

Serie B - Crotone e Padova verso il cambio di allenatore : Nella giornata di ieri si è disputata una giornata importante valida per il campionato di Serie B, un turno che ha regalato indicazioni anche per le zone basse della classifica. In particolar modo in grande crisi Crotone e Padova, entro le prossime ore previsti ribaltoni in panchina. L’avventura di Oddo in Calabria sembra ormai giunta al capolinea, fatale la brutta sconfitta davanti al pubblico amico contro lo Spezia, pronto al suo ...