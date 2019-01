Serie A | Parma caos | Link minaccia vie legali per riavere il club

Calciomercato Serie A - le trattative nella notte : i nomi del sostituto di Benatia - derby Bologna-Parma : Calciomercato Serie A – Ultimi giorni di Calciomercato e trattative sempre più calde soprattutto per quanto riguarda il campionato di Serie A. Mossa a sorpresa del Parma, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio la società gialloblù ha messo nel mirino Andrea Ranocchia, l’intenzione è quella di piazzare il colpo a giugno ed a parametro zero ma in caso di una cessione il trasferimento potrebbe anticiparsi già a gennaio. Il ...

Serie A Parma - Barillà parzialmente in gruppo : Parma - Seduta mattutina per i gialloblù, a Collecchio. Buone notizie per Roberto D'Aversa , che ha potuto ritrovare Antonino Barillà , parzialmente in gruppo con i compagni. Per Luca Rigoni e Leo ...

Serie A Parma - Inglese : «Qui in Emilia ho portato esperienza» : Parma - " Credo che ognuno di noi sia dove merita di stare. Io ho dovuto fare tutti gli step e dovuto dimostrare in ogni categoria". Queste le parole dell'attaccante del Parma , Roberto Inglese , a ...

Biglietti Parma-Spal - Serie A 2018-2019 : come acquistare i tickets per la sfida del Tardini : Dopo la chiusura della prima giornata dell’anno solare 2019, la Serie A TIM 2018-2019 si appresta a disputare la ventunesima giornata del Campionato, la seconda del girone di ritorno. Tra le sfide più intense ed interessanti del turno figura sicuramente Parma-Spal, derby emiliano molto sentito da entrambe le tifoSerie in programma domenica 27 gennaio alle ore 15.00 allo stadio “Ennio Tardini” di Parma. I padroni di casa sono ...

Serie A Parma - lavoro personalizzato e terapie per Stulac e Rigoni : Parma - I gialloblù sono tornati a lavorare in vista del prossimo impegno di campionato, al Tardini, contro la Spal . Nella seduta pomeridiana D'Aversa non ha potuto contare su Stulac e Rigoni , alle ...

Serie A Parma - Pizzarotti : «Oltre le più rosee aspettative - ma rimaniamo pragmatici» : Questo il pensiero del presidente del Parma Pietro Pizzarotti , a Radio anch'io Sport su Rai Radio 1. " Quest'anno sarebbe stato velleitario l'obiettivo Europa League - spiega dopo la bella vittoria ...

Serie A - Udinese-Parma 1-2 : Inglese e Gervinho sbancano il Friuli : UDINE - Destini inversi per Udinese e Parma, che iniziano il girone di ritorno in maniera opposta a come avevano chiuso quello di andata. E se questo è un bene per gli emiliani - che sbancano il ...

Serie A : Udinese-Parma 1-2 : ANSA, - ROMA, 19 GEN - A Udine, Parma batte Udinese 2-1, 1-0,, nel secondo anticipo della 20/a giornata del campionato di calcio di Serie A. Gli emiliani sono passati in vantaggio all'11' con Inglese ...

Serie A - Udinese-Parma 1-2 - Gervinho firma la vittoria : Gli emiliani iniziano il 2019 con una vittoria importantissima in casa dell'Udinese: quinta vittoria esterna per il Parma. Un bel modo per lasciarsi alla spalle la brutta sconfitta contro la Roma. All'...

Anticipo Serie A - Udinese-Parma 1-2 : 19.54 Il Parma passa 2-1 a Udine. Emiliani subito avanti col rigore di Inglese (11') per il fallo (rivisto al Var) di De Paul su Gervinho. Larsen non finalizza la splendida giocata di De Paul, il pari friulano arriva a inizio ripresa (50') con la percussione del neoacquisto Okaka che segna dopo una serie di rimpalli. Palo di De Paul, poi gran parata di Sepe sullo stesso argentino. Sul corner (68') parte il contropiede micidiale di Gervinho per ...

