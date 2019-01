Ischia | frana la litoranea | isola tagliata in due | scuole chiuse

Frana sulla litoranea - l'isola di Ischia tagliata in due : i sindaci chiudono le scuole : Una vera e propria valanga di terriccio e massi quella che s'è abbattuta dopo la mezzanotte di ieri sulla litoranea tra Casamicciola Terme e Lacco Ameno, causando il blocco totale della...

Conte in Niger : “L’Europa rIschia di franare per il problema irrisolto dei migranti” : “Ho lanciato un grido di allarme: l’Europa rischia di franare sotto il peso del problema irrisolto dell’immigrazione. È una cosa seria, è un rischio che vedo serissimo. L’Italia vuole un’Europa più forte, responsabile, equa, solidale. A distanza di mesi continuiamo a non vedere sviluppo, nonostante abbiamo affermato nuovi principi. Se continuiamo così, il rischio che l’Europa frani diventa molto concreto”. Giuseppe Conte parla ...