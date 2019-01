FS Maltempo | i Piani Neve e Gelo attivi anche nel centro-sud

Ciclone Polare - Maltempo in Sardegna : a Nuoro attivati i piani di emergenza : Sardegna nel vortice del Ciclone Polare, con forte maltempo e nevicate. La Direzione della Asl di Nuoro è impegnata per la piena attuazione dei due piani di emergenza per condizioni meteorologiche avverse per tutto il territorio di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda l’area più critica, comprendente 13 Comuni montani, si segnalano le azioni poste in essere dal Distretto Socio Sanitario di Sorgono con l’attivazione ...

Maltempo - Fs : “Confermati i piani neve e gelo al Centro-Nord” : In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, il Gruppo FS Italiane ha attivato per la giornata di domani la fase di preallerta dei piani neve e gelo in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna. Mentre in Liguria e’ stata attivata la fase di emergenza lieve, fino alla prima parte della mattina di domani, in attesa delle evoluzioni meteo previste in graduale miglioramento nel corso della giornata. ...

FS Maltempo : Continuano ad essere attivi i Piani Neve e Gelo : Confermata l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile anche per la giornata di domani, giovedì 24 gennaio. In base a questi dati FS Italiane ha attivato la fase di preallerta dei Piani Neve e ...

Maltempo - gruppo Fs : “Attivati i piani neve e gelo nelle regioni del centro-nord” : In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, il gruppo FS Italiane ha attivato per la giornata di domani, mercoledi’ 23 gennaio, la fase di preallerta dei piani neve e gelo in Lombardia, Emilia – Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Sardegna mentre in Liguria e basso Piemonte è stata attivata la fase di emergenza lieve. L’offerta ferroviaria è confermata in tutte le regioni ad esclusione della Liguria e del ...

Maltempo - torna l’emergenza neve : Fs attiva i piani neve e gelo in sei regioni - treni ridotti : In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, FS Italiane ha attivato per la giornata di domani, martedì 22 gennaio, i piani neve e gelo in Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo e Toscana. L’offerta ferroviaria è confermata in tutte le regioni ad esclusione della Toscana. In questa Regione a causa delle nevicate più abbondanti, domani (martedi’ 22 gennaio) sarà garantito il 70% dei treni regionali sulle ...

Maltempo - FS attivi i piani Neve e Gelo : Nuova allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per la giornata di domani, martedì 22 gennaio. In base a questi dati FS Italiane ha previsto, per la giornata in arrivo, i piani Neve e Gelo in ...

Maltempo - Fs attivano per domani Piani neve nel Centro Italia : Roma, 21 gen., askanews, - Le fs, in base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, annunciano l'attivazione per domani dei Piani neve e gelo in Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lazio e ...

Maltempo - Fs : “Confermati i piani neve e gelo - 750 addetti al lavoro per fronteggiare l’emergenza” : Attivato il numero verde gratuito 800892021 e circa 750 persone del Gruppo FS Italiane al lavoro per assistere chi viaggia e far fronte all’emergenza neve. E’ il gruppo FS, con riferimento al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, ad aver predisposto anche per la giornata di domani, 5 gennaio, la fase di emergenza lieve dei piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie di Marche, Abruzzo, Molise, Campania. Puglia e ...

Maltempo - Fs : “Confermati i piani neve e gelo per l’emergenza” : FS Italiane, con riferimento al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, ha predisposto anche per la giornata di domani, 4 gennaio, la fase di emergenza lieve dei piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie di Marche, Abruzzo, Molise, Campania. Puglia e Basilicata. A causa della presenza di nevicate e gelate, aggravate dal forte vento, a carattere di burrasca, che potrebbe peggiorare la situazione con particolari accumuli di neve, in ...

Emergenza Maltempo - Gruppo Fs Italiane : confermati i piani neve e gelo : Il Gruppo FS Italiane, con riferimento al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, ha predisposto anche per la giornata di domani, venerdì 4 gennaio, la fase di Emergenza lieve dei piani ...