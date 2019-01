Big Snow – Il grande Flop dei falsi Meteo

retemeteoamatori

: Meteo Roma, arriva big snow: l’evento eclatante con tanta neve - SteCrocco : Meteo Roma, arriva big snow: l’evento eclatante con tanta neve - CinqueNews : Meteo Roma, arriva big snow: l’evento eclatante con tanta neve - metiu : RT @thePulpit: Come volevasi dimostrare, appena una spruzzata di neve in collina. Ecco 'big snow', il grande colpo di scena previsto da @il… -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Avete visto il BIG?! Quello che molti siti-ciarlatani avevano annunciato e confermato più volte, che avrebbe portato forti e abbondanti precipitazioni di carattere nevoso in tutto il Nord Italia con la neve che sarebbe caduta copiosa anche in pianura.Il panorama delle informazionidi questi giorni non ha parlato di altro, in rete, in radio, in tv, sui giornali, pensate vi erano articoli di previsione dettagliatissimi a oltre 5 giorni di distanza, e in neve che era già confermata!!Ops ma non è andata come previsto, niente Big, niente Gelo, niente Burian (anche perchè non esiste), niente di tutto ciò..! E ti ritrovi a leggere sui Social o a sentire al Bar: irologi non ci azzeccano mai..Infatti larologia, quella vera su base Scientifica, non quella fatta da esperti di Marketing e del Clickbait, non è un gioco, non è una questione di ...