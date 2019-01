Aeroporto di Trapani | presidente Angius dimissionario

Aeroporto - la Lega annuncia un piano per salvare e rilanciare il Trapani Birgi a breve : Ma ammesso che lo scalo etneo, per ragioni politiche intuibili, corresse in soccorso di Musumeci, questo non salverebbe certamente l'economia turistica trapanese. È noto a tutti, infatti, che la ...

Aeroporto Trapani - grido d'allarme a Regione Sicilia per riduzione voli. Entro il 15 gennaio nomina Dg Airgest : Un documento che non si limita a sottolineare le preoccupazioni per il rischio di una stasi che si ripercuoterebbe sull'economia dell'intero territorio, ma evidenzia la necessità di soluzioni ...

Aeroporto Trapani - grido d'allarme a Regione Sicilia per riduzione voli. Entro il 15 gennaio nomina Dg Airgest : Un documento che non si limita a sottolineare le preoccupazioni per il rischio di una stasi che si ripercuoterebbe sull'economia dell'intero territorio, ma evidenzia la necessità di soluzioni ...