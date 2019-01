Mal di testa | cos' è e come si cura

Treviso - febbre alta e Mal di testa : studente di 14 anni muore dopo l’influenza : Luigi Martignago, 14enne di Musano di Trevignano, è deceduto a causa di una miocardite di origine virale, una complicanza dell’influenza. Il ragazzo era stato ricoverato in ospedale e poi dimesso con la prescrizione di una terapia di antipiretici e riposo, poi il peggioramento e il tragico epilogo. Disposta l'autopsia per confermare le cause del decesso.Continua a leggere

BANCONOTE 'ANIMalI'/ Indù e vegani protestano per la presenza di grasso aniMale nei contanti : BANCONOTE animali: per la produzione dei contanti si è scoperto che si usa grasso di manzo e di mucca, protestano gli Indù per i quali l'animale è sacro

ISERNIA - DUE MAESTRE SOSPESE PER MalTRATTAMENTI/ Ultime notizie - le minacce ai bimbi 'Ti svito la testa' : ISERNIA, due MAESTRE SOSPESE per MALTRATTAMENTI/ Ultime notizie, le minacce ai bimbi: "Ti svito la testa". Bambini incitati a picchiarsi fra di loro

“Ti svito la testa - devi piangere” : bimbi Maltrattati all’asilo a Isernia - sospese 2 maestre : Le indagini sono scattate grazie alle denunce di alcune mamme dei piccoli. Le indagini degli uomini della Squadra Mobile si sono servite anche di intercettazioni audio e video attraverso telecamere nascoste piazzate nell'istituto. I bimbi trascinati via con la forza, strattonati e colpiti con libri in testa.Continua a leggere

Roma - bambini strattonati e colpiti alla testa : il video dei Maltrattamenti nella scuola materna : Strattonamenti, colpi alla testa ed espressioni verbali spregiative che causavano, nei piccoli, sofferenze, umiliazioni e continui disagi. È il quadro emerso dalle indagini effettuate dai carabinieri della compagnia di Velletri (Roma) che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare (arresti domiciliari) nei confronti di tre insegnanti e di una collaboratrice scolastica ritenute, come si vede nel video diffuso dai militari, responsabili di ...

Il Macbeth di Malaysia che perse la testa e il trono per una modella : Lui è un sovrano sui generis, lei una modella russa. Lui ha 49 anni, lei 25. Per lui, lei ha rinunciato alla sua fede e si è convertita all'Islam, Per lei, lui ha rinunciato al trono. Sembra una favola - o una storia da rotocalco anni '60 - ma in un Paese come la Malaysia è uno scandalo senza precedenti. E' la prima volta che un re del Paese asiatico abdica prima della fine del proprio mandato. ...

Il genocidio degli armeni è nato nella testa e nelle idee Malsane dei teorici tedeschi : Pubblichiamo la prefazione della scrittrice Antonia Arslan al libro “I peccati dei padri” (Guerini Associati) dell’americana Siobhan Nash-Marshall. Ci sono dei punti fermi, delle ben visibili pietre miliari, in questa straordinaria e tenace tessitura di idee che si va lentamente ma inesorabilmente

Lucca - detenuto Malato cronico muore in carcere : scatta la protesta dei reclusi : Tre richieste di arresti domiciliari erano state rifiutate dal Tribunale di sorveglianza. malato cronico, Massimo Tamagnini, 55enne detenuto a Lucca per reati contro il patrimonio, è uscito dalla casa circondariale di San Giorgio solo da morto, dentro una bara. La Procura ora ha aperto un'inchiesta. Tensione alle stelle in carcere dove alcuni detenuti hanno avviato una violenta protesta. malato cronico in carcere, niente arresti domiciliari Per ...

Mal di testa - il sintomo sottovalutato che ti può uccidere : quali esami devi fare : Si fa presto a dire: «Ho mal di testa, prendo un' aspirina», perché questo tipo di dolore può essere spesso un sintomo di diverse patologie che con la testa non hanno nulla a che fare. Esistono infatti oltre 200 tipi di cefalee, che vanno da quelle innocue a quelle che rappresentano un pericolo di v

Napoli - la protesta degli aniMalisti davanti al circo Togni a Fuorigrotta : Con lo slogan: 'Insegnate ai vostri bambini l'amore ed il rispetto per ogni forma di vita' i manifestanti hanno fermato le auto dirette agli spettacoli, per sensibilizzare le famiglie ed i bambini. ...

“Quasi cieco e con la testa sotto la sabbia” : l'aniMale chiamato come Trump : EnviroBuild, una società che si occupa di costruzioni ecosostenibili, ha pagato 25mila dollari ad un’asta per battezzare...