Huawei lancia il 5G | il primo smartphone in arrivo a febbraio

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Nel loromomento di crisi, glistanno per affrontare la loro battaglia più grande. Dopo un 2018 chiuso con il segno negativo in termini di vendite assolute, i telefoni intelligenti si trovano di fronte ad una sfida impegnativa che potrebbe cambiare del tutto il nostro modo di connetterci: il 5G. L’accesso alle nuove reti rafforzerà la connettività mobile e migliorerà in modo radicale l'utilizzo dello: prepariamoci a live streaming in 4K e a video chat senza interruzioni, a giochi senza scatti, a esperienze di realtà virtuale e a una velocità di download mai vista prima. Il 5G renderà più fluido ed agevole l'utilizzo deglie consentirà alle aziende di garantire ai propri dipendenti più efficienza e produttività in movimento.Ma, nonostante manchi ancora un anno al debutto, le grandi aziende si stanno già preparando per farsi trovare pronte ...