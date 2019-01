Si ferma il processo per Renzo e Umberto Bossi | il giudice | Non luogo a

huffingtonpost

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) La Corte d'Appello di Milano ha disposto il nona procedere pere il figlioimputati per appropriazione indebita con l'ex tesoriere del Carroccio Francesco Belsito. Per quest'ultimo ha rideterminato la condanna a un anno e 8 mesi e 750 euro di multa pena sospesa. La Lega aveva presentato querela nei confronti di Belsito ma non dei"Sicuramente grazie a Salvini e alla Lega i quali hanno valutato i documenti delle indagini e hanno visto che le spese a me imputate non sono state pagate dal partito", ha dettoper il quale oggi è stato dichiarato il nona procedere dalla corte d'appello di Milano davanti alla quale era imputato per appropriazione indebita.L'esito deld'appello è stato determinato anche dalla recente riforma della legge sull'appropriazione indebita, reato contestato a tutti e tre gli imputati ...