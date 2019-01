Scherma | Grand Prix Doha 2019 | Mara Navarria pronta a tornare sul podio | Rossella

Scherma – Coppa del Mondo di Fioretto Femminile : le azzurre tornano in pedana - grande rientro di Di Francisca e Batini : Elisa Di Francisca e Martina Batini tornano in pedana per la Coppa del Mono di Fioretto Femminile Inizia da Algeri la stagione di Coppa del Mondo di Fioretto Femminile. Saranno dodici le azzurre in pedana e per tre di loro si tratterà di una gara dal significato particolare. Per Alice Volpi sarà infatti la prima volta in gara da campionessa del Mondo. La fiorettista senese esordirà con al collo l’oro individuale conquistato a Wuxi lo ...