Pd | l atto d accusa di Prodi ' Sinistra priva di idee e di un leader Abbiamo l

Quattro uomini hanno accusato Bryan Singer - regista dei “Soliti Sospetti” e degli “X-Men” - di aver fatto sesso con loro quando erano minorenni : Il sito dell’Atlantic ha pubblicato oggi un lungo articolo in cui Quattro uomini hanno accusato il regista Bryan Singer di avere fatto sesso con loro quando erano ancora minorenni. Bryan Singer, regista statunitense famoso per film come I soliti sospetti, Superman Returns e alcuni

L’opposizione dello Zimbabwe ha accusato il governo di avere fatto arrestare diversi attivisti - deputati e sindacalisti : In Zimbabwe, l’opposizione ha accusato il governo del presidente Emmerson Mnangagwa di avere fatto arrestare molti oppositori e quattro deputati durante la repressione che è seguita alle violente proteste dei giorni scorsi per il rincaro del carburante. Nelson Chamisa, leader del

David Ermini a 'Mezz'ora in più' accusa Bonafede : "Quel video non l'avrei fatto" : Il video del ministro Bonafede dopo l'arresto di Cesare Battisti? "Non l'avrei fatto, neanche con un sottofondo musicale diverso. La cattura di Battisti è una vittoria dello Stato e del popolo italiano, si rivendica a nome di tutti". Lo dice David Ermini, ospite a 'In 1/2 in più', su Rai3, a proposito delle immagini diventate virali sui social che ritraevano il ministro della Giustizia in festa dopo la cattura del latitante."La ...

Esplode oleodotto in Messico - oltre 70 muoiono arsi vivi. E i cittadini accusano i soldati : “Non hanno fatto nulla per allontanarli” : Il bilancio provvisorio della tragedia avvenuta in Messico per lo scoppio di un oleodotto e' stato aggiornato a 71 morti e 75 feriti. In una intervista con la tv Milenio, il governatore dello Stato di Hidalgo, Omar Fayad, ha dichiarato: "Disgraziatamente devo comunicarvi che negli scavi in corso vicino al luogo dell'incidente sono stati trovati altri quattro cadaveri". E adesso, ha concluso, "abbiamo superato quota 70. Per l'esattezza siamo a ...

Andrea Cerioli ha fatto la sua scelta finale - Gianni Sperti lo accusa : 'Era tutto finto' : La registrazione di Uomini e donne di ieri pomeriggio è stata a dir poco ricca di colpi di scena. Le anticipazioni ufficiali rivelano che il tronista Andrea Cerioli si è congedato dalla trasmissione di Maria De Filippi, rivelando il nome della ragazza con la quale intende costruire un futuro insieme fuori dallo studio televisivo: Arianna. Una scelta che tuttavia è stata molto contestata in studio, in particolar modo da Gianni Sperti che ha mosso ...

Migranti - "sdegno e sorpresa". Malta accusa Salvini - lui risponde : "Ecco cosa avete fatto voi per anni" : Fuoco incrociato su Matteo Salvini. Il ministro degli Interni, messo spalle al muro da Giuseppe Conte sui 15 Migranti della Sea Watch da accogliere in Italia, viene ora attaccato brutalmente dal governo di Malta, che esprime "sdegno e sorpresa per le false accuse" del leader della Lega, che in quest

Kevin Spacey a processo con l'accusa di molestie : rischia 5 anni. L'attore : 'Sono innocente' : Kevin Spacey è comparso oggi in una affollata aula di tribunale a Nantucket per rispondere alle accuse di molestie sessuali nei confronti di un teen-ager. Il caso risale al luglio 2016. A mettere il ...

Belen Rodriguez furiosa - ‘l’accusa’ sullo scatto hot in sauna la fa sbottare sui social : “altro che photoshop! Ecco come si fa” [GALLERY] : Belen Rodriguez non ci sta: la risposta furiosa della showgirl argentina dopo un’ingiusta ‘accusa’ Belen Rodriguez, oltre che per la sua bellezza, la sua sensualità e le sue doti di showgirl, attrice e cantante, si è fatta conoscere, nel corso degli anni, anche per la sua sincerità. La showgirl argentina non si fa intimidire da critiche, attacchi e accuse, e risponde sempre a tono quando qualcosa non le va a genio. Belen ...

Il mondo di Patty : la coprotagonista accusa l’attore Juan Darthes. Il racconto è shock : Thelma Fardin Tra accuse di violenza carnale ed inquietanti rivelazioni, dieci anni dopo – al tempo del Metoo – Il mondo di Patty ha perso la propria innocenza adolescenziale e si è rivelato un horror col mostro in agguato. Ha suscitato scandalo la denuncia per abusi sessuali che l’attrice Thelma Fardin (nota per essere stata tra le protagoniste della suddetta serie tv) ha rivolto contro il collega Juan Darthes, anch’egli ...