La Piramide Omega è stata introdotta in Fortnite | ma nessuno sa quali segreti custodisce

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Nella giornata di ieri è stato reso disponibile il nuovo aggiornamento di contenuti di, 7.20. Tra le novità, vi abbiamo segnalato l'arrivo del Pupazzo di Neve Subdolo per la modalità Battaglia Reale.L'update, però, ha introdotto anche la, la "colossale strutture creata da Directingpete", come si legge nella descrizione di Epic.Ma ora, come riportaIntel, in molti si chiedono cosa nasconderebbe al suo interno questae le teorie sono varie. Ad esempio alcuni utenti credono che all'interno ci sarebbe solamente la sala da ballo visitabile, altri pensano che i veri contenuti della struttura saranno svelati pian piano nel corso dei prossimi giorni.Read more…