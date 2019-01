Juventus | brutte notizie per Allegri | tre defezioni importanti in vista del match con la

Juventus - brutte notizie per il club bianconero : Cuadrado operato al menisco a Barcellona : L’intervento a cui si è sottoposto il giocatore colombiano è perfettamente riuscito, i tempi di recupero sono ancora da definire Trattamento per via artroscopica al ginocchio sinistro per il giocatore della Juventus , Juan Cuadrado , per curare la lesione del menisco esterno e la frattura cartilaginea riportate durante la partita di Champions League giocata a Berna contro lo Young Boys. A quanto si legge in una nota della società ...

Juventus - brutte notizie dall’infermeria : il punto sugli infortunati Barzagli - Alex Sandro - Khedira ed Emre Can : Barzagli, Alex Sandro, Khedira ed Emre Can sono i calciatori attualmente ai box della rosa della Juventus, Allegri valuta le condizioni in vista della gara con l’Inter Barzagli, Alex Sandro, Khedira ed Emre Can compongono attualmente il novero degli infortunati in casa Juventus. Alcuni sono in procinto di rientrare in campo, altri invece dovranno osservare uno stop più lungo che preoccupa mister Allegri. Tra questi il difensore ...