WhatsApp non funziona il 22 gennaio | cosa sta succedendo

Problemi per WhatsApp - l'applicazione non funziona : Problemi per Whatsapp. l'applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata risulta "down" creando Problemi agli utenti.Non si riesce a inviare e ricevere messaggi, né via telefono che con la versione Whatsapp Web per computer e tablet. Gruppi e conversazioni sono così per il momento inutilizzabili.Diversi gli utenti che si lamentano del disservizio sui social network.Come sempre in questi casi, l'hastag di riferimento è ...

Su WhatsApp non potremo più inoltrare i messaggi come prima : Whatsapp dice basta agli “inoltri” selvaggi nelle chat. Una misura partita la scorsa estate in India, secondo quanto riporta Reuters, diventerà prassi a livello mondiale. L'obiettivo è quello di limitare la diffusione delle fake news e della disinformazione ponendo dei paletti alla possibilità di far viaggiare i contenuti, in maniera indiscriminata, all'interno della moltitudine di chat che ognuno di noi utilizza ogni giorno. Arginare spam e ...

Sempre più adesivi WhatsApp : quelli della tastiera Gboard e non solo pronti all’integrazione : Gli sticker WhatsApp sono pronti ad aumentare, grazie all'integrazione degli adesivi appartenenti anche a tastiere di terze parti. Un'apertuira insperata degli sviluppatori, grazie alla quale aumentano e non poco le soluzioni pensate per gli utenti. Il grande cambiamento è in corso in questi primi giorni di gennaio e nel brevissimo tempo sarà attivo sia per beta tester che per utenti finali. Sul sito dell'informatissimo WABetaInfo, ecco la ...

7 TRUCCHI WhatsApp (che forse NON SAI) per usarlo al MASSIMO! : WHATSAPP è una delle app di comunicazione più utilizzate dagli italiani, ma quanti di voi possono reputarsi davvero esperti nel suo utilizzo? Sfruttate davvero tutte le sue funzionalità, o vi limitate a condividere foto e leggi di più...

Auguri di Buon Natale 2018 : frasi WhatsApp e immagini/ Foto - Nadia Toffa non perde la speranza : Auguri di Buon Natale 2018: frasi, immagini, cartoline da inviare via Whatsapp, Facebook, Instagram. I consigli per messaggi originali e idee di reali e vip

Cancellare Facebook non basta - dovrai cancellare anche Instagram e WhatsApp : Quindi hai deciso che ne hai avuto abbastanza di Facebook e le sue continue buffonate, o di tutte le volte che è stato violato quest’anno, o forse sei solo stufo di quanto tempo ci passi. Hai finalmente fatto il grande passo [...] L'articolo cancellare Facebook non basta, dovrai cancellare anche Instagram e Whatsapp è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Chiamate da numeri sconosciuti (e il falso messaggio su WhatsApp) : cosa non dovete fare : Torna la truffa delle Chiamate mute da Tunisia, Kosovo e Moldavia: telefonate internazionali molto brevi stanno tempestando...

William - Kate Middleton - Harry e Meghan Markle hanno il loro gruppo WhatsApp. Ma non sono gli unici della Famiglia Reale… : Dopo l’entusiasmo iniziale, i gruppi Whatsapp si trasformano spesso in un incubo la cui unica via d’uscita è silenziare le notifiche. Chissà se è così anche per William, Kate Middleton, Harry e Meghan Markle. Sì perché a quanto rivela il Sun anche i reali britannici hanno il loro gruppo Whatsapp di Famiglia. Nemmeno loro sono rimasti immuni da questa moda, ma ora la vera domanda è: come si chiamerà questo gruppo? Avranno scelto un ...

Non isolati i problemi con WhatsApp ed il codice errore 805a0193 durante il download : Il messaggio "codice errore 805a0193" pare sia stato visualizzato da diversi utenti italiani tra ieri e oggi 8 dicembre, in riferimento al download dell'ultimo aggiornamento di WhatsApp. Un problema bloccante, che non consente di portare a termine l'operazione e che, al massimo, dopo qualche patema tra riavvii e blocchi, vi consentirà di utilizzare la release precedente. Proviamo dunque ad analizzare meglio la vicenda, in quanto le segnalazioni ...

WhatsApp - ecco gli smartphone su cui non funzionerà più dal 2019 : Attenzione agli aggiornamenti di WhatsApp. La popolare applicazione di messaggistica smetterà di funzionare su alcuni smartphone datati.